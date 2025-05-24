24 мая 2025

В пермском ТРК «СемьЯ» начался крупнейший с момента открытия ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкцию начали с первого этажа первой очереди
Реконструкцию начали с первого этажа первой очереди Фото:

В пермском ТРК «СемьЯ» приступили к преобразованию пространства торговой галерии. По словам главы направления недвижимости группы «ЭКС» Елены Ждановой, ремонтные работы станут самыми масштабными со дня открытия торгового центра.

«Началось крупнейшее с момента открытия преобразование общего пространства <...>. Первый этап затрагивает первый этаж первой очереди торгового центра. Работы будут проводиться в безопасном для посетителей режиме без перекрытия значительных зон в часы работы ТРК», — цитата Елены Ждановой выложена в telegram-канале компании.

Первоочередной ремонт планируют завершить за несколько недель. На примере первого этажа будет дана оценка результатам преобразования. К последующим работам собираются приступать поэтапно.

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В пермском ТРК «СемьЯ» приступили к преобразованию пространства торговой галерии. По словам главы направления недвижимости группы «ЭКС» Елены Ждановой, ремонтные работы станут самыми масштабными со дня открытия торгового центра. «Началось крупнейшее с момента открытия преобразование общего пространства <...>. Первый этап затрагивает первый этаж первой очереди торгового центра. Работы будут проводиться в безопасном для посетителей режиме без перекрытия значительных зон в часы работы ТРК», — цитата Елены Ждановой выложена в telegram-канале компании. Первоочередной ремонт планируют завершить за несколько недель. На примере первого этажа будет дана оценка результатам преобразования. К последующим работам собираются приступать поэтапно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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