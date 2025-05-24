В пермском ТРК «СемьЯ» начался крупнейший с момента открытия ремонт

В пермском ТРК «СемьЯ» приступили к преобразованию пространства торговой галерии. По словам главы направления недвижимости группы «ЭКС» Елены Ждановой, ремонтные работы станут самыми масштабными со дня открытия торгового центра.
«Началось крупнейшее с момента открытия преобразование общего пространства <...>. Первый этап затрагивает первый этаж первой очереди торгового центра. Работы будут проводиться в безопасном для посетителей режиме без перекрытия значительных зон в часы работы ТРК», — цитата Елены Ждановой выложена в telegram-канале компании.
Первоочередной ремонт планируют завершить за несколько недель. На примере первого этажа будет дана оценка результатам преобразования. К последующим работам собираются приступать поэтапно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!