Украинский военнопленный рассказал о желании ВСУ «пойти на Киев»

Пленный Бодейко: многие бойцы ВСУ хотят идти на Киев после завершение боев
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Украинский военнопленный указал на низкий уровень морального духа и усталость у ВСУ
Украинский военнопленный указал на низкий уровень морального духа и усталость у ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Многие украинские военнослужащие намерены после завершения боевых действий направиться на Киев, несмотря на усталость и низкий боевой дух. Об этом рассказал военнопленный ВСУ Евгений Бодейко, находящийся в Херсонской области.

«Складывать оружие они не будут. У многих солдат есть настроения после войны, даже если будет перемирие, идти на Киев», — заявил Бодейко РИА Новости. По его словам, среди украинских военных сохраняется внутреннее напряжение и нежелание прекращать сопротивление даже при возможном наступлении мира.

Пленный также отметил, что моральное состояние украинских бойцов остается низким — по его субъективной оценке, оно находится на уровне «тройки». Тем не менее, несмотря на усталость и деморализацию, часть военнослужащих придерживается радикальных взглядов и не рассматривает вариант сдачи оружия даже в случае перемирия.

Ранее издание Financial Times сообщало о снижении морального духа среди украинских военных из-за усталости, разочарования и отсутствия четкого плана завершения конфликта. По данным источников, это приводит к ощущению напрасных потерь и распространению нежелания возвращаться на службу даже среди обучавшихся за рубежом бойцов, передает MK.RU.

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Многие украинские военнослужащие намерены после завершения боевых действий направиться на Киев, несмотря на усталость и низкий боевой дух. Об этом рассказал военнопленный ВСУ Евгений Бодейко, находящийся в Херсонской области. «Складывать оружие они не будут. У многих солдат есть настроения после войны, даже если будет перемирие, идти на Киев», — заявил Бодейко РИА Новости. По его словам, среди украинских военных сохраняется внутреннее напряжение и нежелание прекращать сопротивление даже при возможном наступлении мира. Пленный также отметил, что моральное состояние украинских бойцов остается низким — по его субъективной оценке, оно находится на уровне «тройки». Тем не менее, несмотря на усталость и деморализацию, часть военнослужащих придерживается радикальных взглядов и не рассматривает вариант сдачи оружия даже в случае перемирия. Ранее издание Financial Times сообщало о снижении морального духа среди украинских военных из-за усталости, разочарования и отсутствия четкого плана завершения конфликта. По данным источников, это приводит к ощущению напрасных потерь и распространению нежелания возвращаться на службу даже среди обучавшихся за рубежом бойцов, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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