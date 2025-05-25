Многие украинские военнослужащие намерены после завершения боевых действий направиться на Киев, несмотря на усталость и низкий боевой дух. Об этом рассказал военнопленный ВСУ Евгений Бодейко, находящийся в Херсонской области.
«Складывать оружие они не будут. У многих солдат есть настроения после войны, даже если будет перемирие, идти на Киев», — заявил Бодейко РИА Новости. По его словам, среди украинских военных сохраняется внутреннее напряжение и нежелание прекращать сопротивление даже при возможном наступлении мира.
Пленный также отметил, что моральное состояние украинских бойцов остается низким — по его субъективной оценке, оно находится на уровне «тройки». Тем не менее, несмотря на усталость и деморализацию, часть военнослужащих придерживается радикальных взглядов и не рассматривает вариант сдачи оружия даже в случае перемирия.
Ранее издание Financial Times сообщало о снижении морального духа среди украинских военных из-за усталости, разочарования и отсутствия четкого плана завершения конфликта. По данным источников, это приводит к ощущению напрасных потерь и распространению нежелания возвращаться на службу даже среди обучавшихся за рубежом бойцов, передает MK.RU.
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