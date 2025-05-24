Мокрый снег оставил без света тысячи тюменцев, Россети устраняют аварию

В Тюменской области произошло полное аварийное отключение электричества в семи поселениях: Алымка, Красный Яр, Горнослинкино, Першино, Осинник, Солянка, Ищик. Их суммарное население составляет 2093 человека. Также частично света лишились село Демьянское и поселок Туртас. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«В Уватском районе устраняют причины аварийного отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов… Произошло аварийное отключение в: селе Алымка, селе Красный Яр, селе Горнослинкино, поселке Першино, селе Осинник, деревне Солянка, деревне Ищик. Частичное отключение в селе Демьянское и поселке Туртас», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что причиной аварии стал мокрый снег, который налип на провода. АО «Россити» сейчас работают над выявлением и устранением причин произошедшего на своих сетях. Глава Уватского района Вячеслав Елизаров заявил, что держит ситуацию на личном контроле.
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