24 мая 2025
23 мая 2025

Мокрый снег оставил без света тысячи тюменцев, Россети устраняют аварию

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной аварии стал мокрый снег, который налип на провода
Причиной аварии стал мокрый снег, который налип на провода Фото:

В Тюменской области произошло полное аварийное отключение электричества в семи поселениях: Алымка, Красный Яр, Горнослинкино, Першино, Осинник, Солянка, Ищик. Их суммарное население составляет 2093 человека. Также частично света лишились село Демьянское и поселок Туртас. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«В Уватском районе устраняют причины аварийного отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов… Произошло аварийное отключение в: селе Алымка, селе Красный Яр, селе Горнослинкино, поселке Першино, селе Осинник, деревне Солянка, деревне Ищик. Частичное отключение в селе Демьянское и поселке Туртас», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что причиной аварии стал мокрый снег, который налип на провода. АО «Россити» сейчас работают над выявлением и устранением причин произошедшего на своих сетях. Глава Уватского района Вячеслав Елизаров заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

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В Тюменской области произошло полное аварийное отключение электричества в семи поселениях: Алымка, Красный Яр, Горнослинкино, Першино, Осинник, Солянка, Ищик. Их суммарное население составляет 2093 человека. Также частично света лишились село Демьянское и поселок Туртас. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «В Уватском районе устраняют причины аварийного отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов… Произошло аварийное отключение в: селе Алымка, селе Красный Яр, селе Горнослинкино, поселке Першино, селе Осинник, деревне Солянка, деревне Ищик. Частичное отключение в селе Демьянское и поселке Туртас», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что причиной аварии стал мокрый снег, который налип на провода. АО «Россити» сейчас работают над выявлением и устранением причин произошедшего на своих сетях. Глава Уватского района Вячеслав Елизаров заявил, что держит ситуацию на личном контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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