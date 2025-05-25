Военные рассказали о попытке атаки со стороны ВСУ, когда в воздухе находился вертолет с Путиным

Командир дивизии ПВО: зенитчики сбили 46 БПЛА, когда Путин летел на вертолете
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ начали атаку БПЛА под Курском, когда там летел вертолет с Путиным на борту
ВСУ начали атаку БПЛА под Курском, когда там летел вертолет с Путиным на борту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время поездки президента РФ Владимира Путина в Курскую область 20 мая ВСУ начали атаку беспилотниками в момент, когда вертолет с российским лидером находился в воздухе. Об этом сообщил командир дивизии ПВО, в зоне ответственности которого находится регион.

«В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотно-летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа, — заявил военный. Его слова передает телеканал „Вести“. 

Он отметил, что в этот период силы ПВО одновременно осуществляли противовоздушное прикрытие и обеспечивали безопасность пролета вертолета Путина. Поставленную задачу успешно выполнили, все цели уничтожили. Фактически, вертолет с президентом РФ на борту находился в эпицентре отражения массированного удара украинской армии, заключил командир. 

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Во время поездки президента РФ Владимира Путина в Курскую область 20 мая ВСУ начали атаку беспилотниками в момент, когда вертолет с российским лидером находился в воздухе. Об этом сообщил командир дивизии ПВО, в зоне ответственности которого находится регион. «В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотно-летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа, — заявил военный. Его слова передает телеканал „Вести“.  Он отметил, что в этот период силы ПВО одновременно осуществляли противовоздушное прикрытие и обеспечивали безопасность пролета вертолета Путина. Поставленную задачу успешно выполнили, все цели уничтожили. Фактически, вертолет с президентом РФ на борту находился в эпицентре отражения массированного удара украинской армии, заключил командир. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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