Военные рассказали о попытке атаки со стороны ВСУ, когда в воздухе находился вертолет с Путиным

Во время поездки президента РФ Владимира Путина в Курскую область 20 мая ВСУ начали атаку беспилотниками в момент, когда вертолет с российским лидером находился в воздухе. Об этом сообщил командир дивизии ПВО, в зоне ответственности которого находится регион.
«В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотно-летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа, — заявил военный. Его слова передает телеканал „Вести“.
Он отметил, что в этот период силы ПВО одновременно осуществляли противовоздушное прикрытие и обеспечивали безопасность пролета вертолета Путина. Поставленную задачу успешно выполнили, все цели уничтожили. Фактически, вертолет с президентом РФ на борту находился в эпицентре отражения массированного удара украинской армии, заключил командир.
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