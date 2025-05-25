Москва и Киев завершили обмен военными по формуле «1000 на 1000». Видео

Минобороны: на родину вернулись еще 303 российских военнопленных
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Россия и Украина провели обмен 1000 на 1000
Россия и Украина провели обмен 1000 на 1000 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На родину вернулось еще 303 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену на территории, подконтрольной киевскому режиму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 303 российских военнослужащих», — сообщили представители Минобороны в telegram-канале ведомства. Взамен российская сторона передала Украине 303 военнопленных военнослужащих ВСУ.

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, все освобожденные российские военнослужащие доставлены на территорию Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Обмен состоялся в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 16 мая текущего года в Стамбуле. За период с 23 по 25 мая стороны провели обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», завершив соответствующую процедуру в установленные договоренностями сроки.

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На родину вернулось еще 303 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену на территории, подконтрольной киевскому режиму. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 303 российских военнослужащих», — сообщили представители Минобороны в telegram-канале ведомства. Взамен российская сторона передала Украине 303 военнопленных военнослужащих ВСУ. В настоящее время, как уточнили в ведомстве, все освобожденные российские военнослужащие доставлены на территорию Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Обмен состоялся в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 16 мая текущего года в Стамбуле. За период с 23 по 25 мая стороны провели обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», завершив соответствующую процедуру в установленные договоренностями сроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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