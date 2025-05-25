На родину вернулось еще 303 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену на территории, подконтрольной киевскому режиму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 303 российских военнослужащих», — сообщили представители Минобороны в telegram-канале ведомства. Взамен российская сторона передала Украине 303 военнопленных военнослужащих ВСУ.
В настоящее время, как уточнили в ведомстве, все освобожденные российские военнослужащие доставлены на территорию Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Обмен состоялся в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 16 мая текущего года в Стамбуле. За период с 23 по 25 мая стороны провели обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000», завершив соответствующую процедуру в установленные договоренностями сроки.
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