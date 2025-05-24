Свердловский губернатор нарушил планы экс-чекиста на высокую должность

На пост главы ДИП Свердловской области претендовал Никита Сухих

25 мая 2025 в 16:21 Размер текста - 17 +

Никита Сухих работает в ДИПе с конца 2021-го Фото: Размик Закарян © URA.RU Решив назначить Инну Аверкову директором департамента информполитики (ДИП), врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сорвал планы замдиректора Никиты Сухих — бывшего сотрудника УФСБ — на эту должность. Об этом URA.RU сообщили два свидетеля этой кадровой интриги. Кресло начальника освободилось в начале мая — после отставки Юлии Хусаиновой, соратницы экс-губернатора Евгения Куйвашева, которого Паслер сменил 26 марта. Сухих, работавший замом у Хусаиновой с декабря 2021-го, стал исполняющим обязанности директора. И на совещаниях, в том числе предвыборных, смотрелся уверенно. На фоне слухов о том, что Аверкова, работавшая с Паслером в Оренбурге, не собирается вслед за ним в Екатеринбург, Сухих считался основным кандидатом в главы ДИПа. «Он очень хотел [повышения]», — знает источник URA.RU в региональной власти. Второй собеседник, подтверждая это, заявил, что Сухих поддерживал политический вице-губернатор Олег Чемезов. Аверкову — экс-замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области — внезапно представили коллективу ДИПа 20 мая. Официальный указ Паслера о ее назначении пока не опубликован. Один из источников URA.RU сообщил, что Сухих за день до презентации нового руководителя, 19 мая, якобы занял хусаиновский кабинет. Впрочем, третий собеседник агентства, знакомый с ситуацией, опроверг этот слух. И добавил, что, по его данным, Чемезов кандидатуру Сухих не лоббировал. «Более того, Никита сразу все понимал, иллюзий у него не было», — настаивает источник. Чемезов от комментариев по теме воздержался. Сухих тоже. По неофициальной информации, он ушел в отпуск. Никите Сухих 36 лет. В открытом доступе информации о нем почти нет, но наверняка известно, что в органы госбезопасности он пришел не позднее 2016 года. В 2019—2020 годах Сухих был официальным представителем УФСБ. В ДИПе Сухих занимается тем, что знает лучше всего, — взаимодействием с силовым блоком, профилактикой терроризма и экстремизма, освещением работы антитеррористической комиссии региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решив назначить Инну Аверкову директором департамента информполитики (ДИП), врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сорвал планы замдиректора Никиты Сухих — бывшего сотрудника УФСБ — на эту должность. Об этом URA.RU сообщили два свидетеля этой кадровой интриги. Кресло начальника освободилось в начале мая — после отставки Юлии Хусаиновой, соратницы экс-губернатора Евгения Куйвашева, которого Паслер сменил 26 марта. Сухих, работавший замом у Хусаиновой с декабря 2021-го, стал исполняющим обязанности директора. И на совещаниях, в том числе предвыборных, смотрелся уверенно. На фоне слухов о том, что Аверкова, работавшая с Паслером в Оренбурге, не собирается вслед за ним в Екатеринбург, Сухих считался основным кандидатом в главы ДИПа. Аверкову — экс-замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области — внезапно представили коллективу ДИПа 20 мая. Официальный указ Паслера о ее назначении пока не опубликован. Один из источников URA.RU сообщил, что Сухих за день до презентации нового руководителя, 19 мая, якобы занял хусаиновский кабинет. Впрочем, третий собеседник агентства, знакомый с ситуацией, опроверг этот слух. И добавил, что, по его данным, Чемезов кандидатуру Сухих не лоббировал. «Более того, Никита сразу все понимал, иллюзий у него не было», — настаивает источник. Чемезов от комментариев по теме воздержался. Сухих тоже. По неофициальной информации, он ушел в отпуск. Никите Сухих 36 лет. В открытом доступе информации о нем почти нет, но наверняка известно, что в органы госбезопасности он пришел не позднее 2016 года. В 2019—2020 годах Сухих был официальным представителем УФСБ. В ДИПе Сухих занимается тем, что знает лучше всего, — взаимодействием с силовым блоком, профилактикой терроризма и экстремизма, освещением работы антитеррористической комиссии региона.