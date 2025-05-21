Свердловский губернатор выбрал нового главного пиарщика

Свердловский департамент информполитики возглавит Инна Аверкова
© Служба новостей «URA.RU»
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Инна Аверкова приехала в Екатеринбург из Оренбургской области
Инна Аверкова приехала в Екатеринбург из Оренбургской области Фото:

Врио свердловского губернатора Денис Паслер позвал на работу экс-замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инну Аверкову. По данным URA.RU, она уже в Екатеринбурге и вскоре будет назначена на пост начальника департамента информполитики.

«Она ещё оформляется. Но она в резиденции [губернатора] и принимает дела», — рассказал осведомленный источник. 

О том, что Аверкову, которая работала с Паслером в Оренбурге, ждут на работе в свердловском правительстве, URA.RU сообщило 19 мая. С конца апреля она дистанционно работала в его предвыборном штабе.

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер позвал на работу экс-замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инну Аверкову. По данным URA.RU, она уже в Екатеринбурге и вскоре будет назначена на пост начальника департамента информполитики. «Она ещё оформляется. Но она в резиденции [губернатора] и принимает дела», — рассказал осведомленный источник.  О том, что Аверкову, которая работала с Паслером в Оренбурге, ждут на работе в свердловском правительстве, URA.RU сообщило 19 мая. С конца апреля она дистанционно работала в его предвыборном штабе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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