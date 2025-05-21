Свердловский губернатор выбрал нового главного пиарщика

Врио свердловского губернатора Денис Паслер позвал на работу экс-замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инну Аверкову. По данным URA.RU, она уже в Екатеринбурге и вскоре будет назначена на пост начальника департамента информполитики.
«Она ещё оформляется. Но она в резиденции [губернатора] и принимает дела», — рассказал осведомленный источник.
О том, что Аверкову, которая работала с Паслером в Оренбурге, ждут на работе в свердловском правительстве, URA.RU сообщило 19 мая. С конца апреля она дистанционно работала в его предвыборном штабе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!