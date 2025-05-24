24 мая 2025

Силовики ворвались на мероприятие «Яблока» в Екатеринбурге, активистов увезли. Фото, видео

В Екатеринбурге задержали участников «Вечера писем политзаключенным»
© Служба новостей «URA.RU»
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Такие акции с письмами «яблочники» проводят каждый месяц (архивное фото)
Такие акции с письмами «яблочники» проводят каждый месяц (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали участников «Вечера писем политическим заключенным», организованного молодежным крылом свердловского отделения полузапрещенной партии «Яблоко». Информацию об этом, появившуюся в telegram-каналах, URA.RU подтвердил источник в силовой среде.

«Задержаны 10 активистов (двое из них — несовершеннолетние). По версии органов, молодые люди оправдывают террористов, называя их „политическими заключенными“, и помогают им», — объяснил собеседник агентства.

Судя по имеющимся в распоряжении URA.RU фото, среди задержанных оказался лидер свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин — судимый экс-депутат думы Екатеринбурга. Связаться с ним к моменту публикации URA.RU не удалось.

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В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали участников «Вечера писем политическим заключенным», организованного молодежным крылом свердловского отделения полузапрещенной партии «Яблоко». Информацию об этом, появившуюся в telegram-каналах, URA.RU подтвердил источник в силовой среде. «Задержаны 10 активистов (двое из них — несовершеннолетние). По версии органов, молодые люди оправдывают террористов, называя их „политическими заключенными“, и помогают им», — объяснил собеседник агентства. Судя по имеющимся в распоряжении URA.RU фото, среди задержанных оказался лидер свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин — судимый экс-депутат думы Екатеринбурга. Связаться с ним к моменту публикации URA.RU не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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