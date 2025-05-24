В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали участников «Вечера писем политическим заключенным», организованного молодежным крылом свердловского отделения полузапрещенной партии «Яблоко». Информацию об этом, появившуюся в telegram-каналах, URA.RU подтвердил источник в силовой среде.
«Задержаны 10 активистов (двое из них — несовершеннолетние). По версии органов, молодые люди оправдывают террористов, называя их „политическими заключенными“, и помогают им», — объяснил собеседник агентства.
Судя по имеющимся в распоряжении URA.RU фото, среди задержанных оказался лидер свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин — судимый экс-депутат думы Екатеринбурга. Связаться с ним к моменту публикации URA.RU не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!