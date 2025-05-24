24 мая 2025
23 мая 2025

Самолет из Иваново не смог долететь до Нижневартовск из-за технических неполадок

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет вернулся в аэропорт вылета Фото:

Самолет авиакомпании «Авиапром», летевший по маршруту Иваново-Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«Ан-12. Техническая неисправность… Во время выполнения полета экипаж воздушного судна доложил о решении капитана воздушного судна возврат на аэродром вылета по технической причине», — написано в публикации.

Уточняется, что посадка прошла благополучно. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании «Авиапром», летевший по маршруту Иваново-Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «Ан-12. Техническая неисправность… Во время выполнения полета экипаж воздушного судна доложил о решении капитана воздушного судна возврат на аэродром вылета по технической причине», — написано в публикации. Уточняется, что посадка прошла благополучно. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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