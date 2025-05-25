В Подмосковье второй раз за сутки горит историческое здание

В Королеве произошло второе за сутки возгорание в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского. По предварительным данным, причиной могло стать возгорание строительных материалов, при этом густой черный дым виден издалека, а часть фасада уже повреждена огнем.
Этот объект 1930 года постройки, входивший в ансамбль Болшевской трудовой коммуны, имеет особую архитектурную ценность как образец стиля баухаус. Жители жалуются на сильное задымление, отмечая, что закрытые окна не спасают от проникновения дыма в соседние дома. Подробнее о пожаре в Королеве — в материале URA.RU.
В Королеве загорелся торговый центр «Пионер»
В торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского в Королеве произошло масштабное возгорание. По данным telegram-канал «Baza», пожар начался на втором этаже среди стройматериалов и быстро перекинулся на третий этаж. Из здания валит густой черный дым, а часть фасада уже почернела от огня.
Это уже второй пожар в ТЦ за последние сутки — предыдущий инцидент был ликвидирован ночью, сообщают местные жители. Пожарные расчеты работают на месте, пытаясь локализовать пламя. Официальных данных о пострадавших и причинах возгорания пока не поступало.
"Очень хорошо сработали полицейские, вовремя оповещали толпу, что нужно отойти подальше и что дым токсичен", — рассказала URA.RU очевидец пожара Елена. По ее словам, дым валит в соседние дома.
ТЦ «Пионер» находится в историческом здании
Торговый центр «Пионер», был построен в 1930 году как часть Болшевской трудовой коммуны. В 1950-х годах в его стенах располагался первый в городе автосалон. Местные жители особенно ценят это здание за его архитектурную и культурную значимость.
Болшевская трудовая коммуна, основанная в 1924 году как исправительное учреждение для несовершеннолетних, включает уникальный комплекс зданий в стиле конструктивизма. Среди них — учебный комбинат, торговый центр, детский сад и два характерных общежития «Чикаго» и «Сан-Франциско».
Несмотря на присвоение статуса памятника культурного наследия в 2016 году, ансамбль продолжает разрушаться. В этих домах ранее происходила серия поджогов и незаконный снос после получения охранного статуса, рассказал историк архитектуры Андрей Чермошенцев «РИАМО в Королеве».
Очевидцы о пожаре
Очевидец Анна сообщила в соцсетях, что при проезде мимо здания наблюдала сильное возгорание, при котором полностью выгорел второй этаж крыла вдоль улицы Горького. Она отметила, что первый этаж пока уцелел, а к месту пожара спешили пять пожарных машин.
Павел предположил, что причиной повторного возгорания могли стать старые деревянные конструкции здания. Он напомнил, что в 1950-х годах в этом помещении располагался первый городской автосалон, хотя точную дату указать затруднился.
Юлия выразила сожаление по поводу утраты единственного в городе здания в стиле баухаус с характерной правильной архитектурной композицией. «Единственный дом с красивой архитектурой в городе — баухаус», — пишет Юлия.
Жители соседних домов сообщают о проблемах с дыханием из-за плотного задымления. В квартире по адресу Дзержинского 28/2 ситуация критическая — закрытые окна не спасают от проникновения дыма, пишут жильцы.
Тушение пожара продолжается
В администрации городского округа Королев сообщили, что на месте пожара работают четыре пожарные машины, а площадь возгорания оценивается в 80 квадратных метров. По предварительной информации, жертв удалось избежать, так как посетители вовремя покинули здание при первых признаках задымления.
Для обеспечения беспрепятственной работы пожарных перекрыли движение по улице Дзержинского. Власти рекомендовали водителям заранее выбирать пути объезда.
Сообщается, что пожар удалось локализовать на площади 250 квадратных метров. Об этом написали в пресс-службе МЧС России.
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