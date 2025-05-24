24 мая 2025
23 мая 2025

Самолет до Сургута ушел на запасной аэропорт из-за слишком низкой температуры

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорте Сургута были неподходящие метеоусловия для посадки
В аэропорте Сургута были неподходящие метеоусловия для посадки Фото:

Самолет авиакомпании Utair из Сочи до Сургута ушел на запасной аэропорт Уфы из-за слишком низкой температуры воздуха. Также у воздушного судна отказал IRS 2, сообщил telegram-канал Aviaincident.

«Отказ IRS 2, погода ниже минимума, уход на запасной. Экипаж воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме Уфа. На контрольной связи с диспетчером сектора 8, Самарского РДЦ КВС доложил об отказе правой инерциальной системы и о неподходящих метеоусловиях на аэродроме назначения Сургут», — написано в публикации.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair долетел из Сочи до Сургута с отказавшим автопилотом и невозможностью выдерживать RVSM. Уточняется, что сигнал бедствия пилот не объявлял.

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Самолет авиакомпании Utair из Сочи до Сургута ушел на запасной аэропорт Уфы из-за слишком низкой температуры воздуха. Также у воздушного судна отказал IRS 2, сообщил telegram-канал Aviaincident. «Отказ IRS 2, погода ниже минимума, уход на запасной. Экипаж воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме Уфа. На контрольной связи с диспетчером сектора 8, Самарского РДЦ КВС доложил об отказе правой инерциальной системы и о неподходящих метеоусловиях на аэродроме назначения Сургут», — написано в публикации. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair долетел из Сочи до Сургута с отказавшим автопилотом и невозможностью выдерживать RVSM. Уточняется, что сигнал бедствия пилот не объявлял.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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