Самолет до Сургута ушел на запасной аэропорт из-за слишком низкой температуры

Самолет авиакомпании Utair из Сочи до Сургута ушел на запасной аэропорт Уфы из-за слишком низкой температуры воздуха. Также у воздушного судна отказал IRS 2, сообщил telegram-канал Aviaincident.
«Отказ IRS 2, погода ниже минимума, уход на запасной. Экипаж воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме Уфа. На контрольной связи с диспетчером сектора 8, Самарского РДЦ КВС доложил об отказе правой инерциальной системы и о неподходящих метеоусловиях на аэродроме назначения Сургут», — написано в публикации.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair долетел из Сочи до Сургута с отказавшим автопилотом и невозможностью выдерживать RVSM. Уточняется, что сигнал бедствия пилот не объявлял.
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