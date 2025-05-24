24 мая 2025
23 мая 2025

Самолет из Сочи долетел до Сургута с отказавшим автопилотом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сигнал бедствия пилот не объявлял
Сигнал бедствия пилот не объявлял Фото:

Самолет авиакомпании Utair долетел из Сочи до Сургута с отказавшим автопилотом и невозможностью выдерживать RVSM. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«ЮТэйр. В738. Отказ автопилота, потеря статуса RVSM. Район под Амкол 72 километр юго-восточнее Кизляра на берегу Каспия экипаж воздушного судна сообщил об отказе автопилота и невозможности выдерживать RVSM. Сочи — Сургут, эксплуатант — авиакомпания „Ютэйр“» — написано в публикации.

Уточняется, что сигнал бедствия пилот не объявлял. По рекомендации центра управления самолет продолжил следовать на аэродром назначения. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Самолет авиакомпании «Авиапром», летевший по маршруту Иваново-Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Уточняется, что посадка прошла благополучно.

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Самолет авиакомпании Utair долетел из Сочи до Сургута с отказавшим автопилотом и невозможностью выдерживать RVSM. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «ЮТэйр. В738. Отказ автопилота, потеря статуса RVSM. Район под Амкол 72 километр юго-восточнее Кизляра на берегу Каспия экипаж воздушного судна сообщил об отказе автопилота и невозможности выдерживать RVSM. Сочи — Сургут, эксплуатант — авиакомпания „Ютэйр“» — написано в публикации. Уточняется, что сигнал бедствия пилот не объявлял. По рекомендации центра управления самолет продолжил следовать на аэродром назначения. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Самолет авиакомпании «Авиапром», летевший по маршруту Иваново-Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Уточняется, что посадка прошла благополучно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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