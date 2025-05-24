Самолет из Сочи долетел до Сургута с отказавшим автопилотом

Самолет авиакомпании Utair долетел из Сочи до Сургута с отказавшим автопилотом и невозможностью выдерживать RVSM. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.
«ЮТэйр. В738. Отказ автопилота, потеря статуса RVSM. Район под Амкол 72 километр юго-восточнее Кизляра на берегу Каспия экипаж воздушного судна сообщил об отказе автопилота и невозможности выдерживать RVSM. Сочи — Сургут, эксплуатант — авиакомпания „Ютэйр“» — написано в публикации.
Уточняется, что сигнал бедствия пилот не объявлял. По рекомендации центра управления самолет продолжил следовать на аэродром назначения. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Самолет авиакомпании «Авиапром», летевший по маршруту Иваново-Нижневартовск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Уточняется, что посадка прошла благополучно.
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