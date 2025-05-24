24 мая 2025
23 мая 2025

«Топчут георгиевские ленты и рисуют символику АУЕ*»: жители ХМАО жалуются на подростков-вандалов. Видео

Подростки из ХМАО рисуют символику АУЕ* в подъездах и топчут георгиевские ленты
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганцы жалуются на подростков, топчущих георгиевские ленты
Нефтеюганцы жалуются на подростков, топчущих георгиевские ленты Фото:

Жители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на подростков в 10-ом микрорайоне. По их словам, дети заходят в подъезды, ломают коляски, рисуют символику АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), а также срывают, топчут и плюют на георгиевские ленты.

«Подростки некоторые возрастом около 15-16 лет ломают в подъездах коляски, самокаты. 10-й микрорайон, 5, четвертый подъезд. Рисуют на стенах запрещенную символику АУЕ*. Срывают с колясок георгиевские ленточки, топчут их ногами и заплевывают — осквернение символа воинской славы», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка».

Она также опубликовала кадры, где можно увидеть последствия деяний подростков. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по ХМАО. Там ответили, что по данному сообщению начата проверка. Сейчас полиция будет разыскивать как детей, так и их родителей.

*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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Жители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на подростков в 10-ом микрорайоне. По их словам, дети заходят в подъезды, ломают коляски, рисуют символику АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), а также срывают, топчут и плюют на георгиевские ленты. «Подростки некоторые возрастом около 15-16 лет ломают в подъездах коляски, самокаты. 10-й микрорайон, 5, четвертый подъезд. Рисуют на стенах запрещенную символику АУЕ*. Срывают с колясок георгиевские ленточки, топчут их ногами и заплевывают — осквернение символа воинской славы», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка». Она также опубликовала кадры, где можно увидеть последствия деяний подростков. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по ХМАО. Там ответили, что по данному сообщению начата проверка. Сейчас полиция будет разыскивать как детей, так и их родителей. *движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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