Жители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на подростков в 10-ом микрорайоне. По их словам, дети заходят в подъезды, ломают коляски, рисуют символику АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), а также срывают, топчут и плюют на георгиевские ленты.
«Подростки некоторые возрастом около 15-16 лет ломают в подъездах коляски, самокаты. 10-й микрорайон, 5, четвертый подъезд. Рисуют на стенах запрещенную символику АУЕ*. Срывают с колясок георгиевские ленточки, топчут их ногами и заплевывают — осквернение символа воинской славы», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка».
Она также опубликовала кадры, где можно увидеть последствия деяний подростков. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по ХМАО. Там ответили, что по данному сообщению начата проверка. Сейчас полиция будет разыскивать как детей, так и их родителей.
*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!