Умер актер фильма «Прощай, шпана замоскворецкая» Лев Бобышев

На 85-м году жизни умер актер фильма «Прощай, шпана замоскворецкая» Лев Бобышев
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Умер заслуженный артист РФ Бобышев, сообщил Московский театр кукол
Умер заслуженный артист РФ Бобышев, сообщил Московский театр кукол Фото:

Заслуженный артист России, актер театра и кино Лев Бобышев скончался 24 мая на 85-м году жизни. О смерти артиста сообщили представители Московского театра кукол, где Бобышев служил более полувека.

«На 85-м году жизни скончался актер Московского театра кукол, заслуженный артист РФ Лев Николаевич Бобышев. В прошлом году мы тепло отпраздновали 50-летие его творческой работы в МТК», — говорится в сообщении на сайте Московского театра кукол. Театр выразил соболезнования родным и близким актера.

Бобышев родился 10 февраля 1941 года, окончил студию при Московском театре кукол в 1967 году, а затем ГИТИС в 1973 году. Помимо работы в Московском театре кукол, он играл в театре-студии «Жаворонок».

В 2000 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. Помимо театральной деятельности, Бобышев снялся в таких фильмах, как «Прощай, шпана замоскворецкая» (1987) режиссера Александра Панкратова и «Китайский сервиз» (1999) Виталия Москаленко.

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Заслуженный артист России, актер театра и кино Лев Бобышев скончался 24 мая на 85-м году жизни. О смерти артиста сообщили представители Московского театра кукол, где Бобышев служил более полувека. «На 85-м году жизни скончался актер Московского театра кукол, заслуженный артист РФ Лев Николаевич Бобышев. В прошлом году мы тепло отпраздновали 50-летие его творческой работы в МТК», — говорится в сообщении на сайте Московского театра кукол. Театр выразил соболезнования родным и близким актера. Бобышев родился 10 февраля 1941 года, окончил студию при Московском театре кукол в 1967 году, а затем ГИТИС в 1973 году. Помимо работы в Московском театре кукол, он играл в театре-студии «Жаворонок». В 2000 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. Помимо театральной деятельности, Бобышев снялся в таких фильмах, как «Прощай, шпана замоскворецкая» (1987) режиссера Александра Панкратова и «Китайский сервиз» (1999) Виталия Москаленко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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