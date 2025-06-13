Сложный тест о советских фильмах: проверь, насколько хорошо помнишь классику

Если вы помните, как зовут этих актеров - то у вас уже есть шансы на победу
С момента распада СССР прошло уже больше тридцати лет, а советские фильмы до сих пор остаются в нашем культурном коде. Цитаты из картин до сих пор можно услышать на улице, а имена актеров запомнились лучше, чем давних одноклассников. Тест URA.RU определит, кто здесь — настоящий киноман. Получится без ошибок ответить на все вопросы про советское кино?
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