Сложный тест о советских фильмах: проверь, насколько хорошо помнишь классику

Сложный тест на знание фильмов СССР
© Служба новостей «URA.RU»
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Если вы помните, как зовут этих актеров - то у вас уже есть шансы на победу
Если вы помните, как зовут этих актеров - то у вас уже есть шансы на победу Фото:

С момента распада СССР прошло уже больше тридцати лет, а советские фильмы до сих пор остаются в нашем культурном коде. Цитаты из картин до сих пор можно услышать на улице, а имена актеров запомнились лучше, чем давних одноклассников. Тест URA.RU определит, кто здесь — настоящий киноман. Получится без ошибок ответить на все вопросы про советское кино? 

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С момента распада СССР прошло уже больше тридцати лет, а советские фильмы до сих пор остаются в нашем культурном коде. Цитаты из картин до сих пор можно услышать на улице, а имена актеров запомнились лучше, чем давних одноклассников. Тест URA.RU определит, кто здесь — настоящий киноман. Получится без ошибок ответить на все вопросы про советское кино? 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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