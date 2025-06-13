Директор российского оркестра, застрявшего в Иране, высказался о ситуации

Директор симфонического оркестра, застрявшего в Иране: все скажет Минкультуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Артисты ждут эвакуации
Артисты ждут эвакуации Фото:

В Иране, атакованном Израилем, находится 51 артист Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. В беседе с URA.RU директор оркестра Владислав Агафонников отметил, что ситуация на контроле в Министерстве культуры РФ.

«Никаких комментариев на данный момент. Как будет информация, Министерство культуры объявит официально», — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь Минкультуры сообщили ТАСС, что угрозы жизни артистов нет. В данный момент прирабатывается вопрос их эвакуации.

Большой симфонический оркестр выступал 10-го и 12 июня в Тегеране и Исфахане. Фестиваль российского оркестра был проведен как ответ на Дни культуры Ирана в России, прошедшие в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану. Эскалация конфликта продолжается и сейчас.

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В Иране, атакованном Израилем, находится 51 артист Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. В беседе с URA.RU директор оркестра Владислав Агафонников отметил, что ситуация на контроле в Министерстве культуры РФ. В свою очередь Минкультуры сообщили ТАСС, что угрозы жизни артистов нет. В данный момент прирабатывается вопрос их эвакуации. Большой симфонический оркестр выступал 10-го и 12 июня в Тегеране и Исфахане. Фестиваль российского оркестра был проведен как ответ на Дни культуры Ирана в России, прошедшие в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году. В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану. Эскалация конфликта продолжается и сейчас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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