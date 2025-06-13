Как правильно выбрать мороженое: советы экспертов

Любимое летнее лакомство может оказаться не таким уж безобидным, если при его производстве нарушили технологию или заменили молочные жиры растительными. Как отличить настоящий пломбир от «замороженного десерта» и на что обратить внимание перед покупкой — в материале URA.RU.
Почему важно читать этикетку
Прежде всего, внимательно изучите упаковку: закон требует четко обозначать виды мороженого. Если в составе есть растительные жиры, это должно быть указано словами «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». Классическое «молочное», «сливочное» или «пломбир» не допускает использования растительных жиров — здесь основа из цельного молока, сливок и сливочного масла.
Согласно ТР ТС 033/2013 о безопасности молока и молочной продукции, в молочном мороженом должно быть не менее 40 % сухого вещества молока, а оставшаяся часть продукции (кроме растительных жиров) — немолочного происхождения. Если же весь жир заменен растительным, то это уже не мороженое, а «десерт замороженный».
Не забудьте проверить состав: там должны значиться молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, натуральные вкусовые добавки и стабилизаторы (альгинат натрия E401, агар-агар E406, карагинан E407 и другие).
«Я за то, чтобы брать мороженое, сделанное по ГОСТу. Это хуже для производителей, потому что более затратно, но для потребителей, это правильнее. Дальше нужно оценить саму упаковку. Она должна быть не поврежденная, иметь четкий состав, прописанный срок годности и данные производителя», — поделилась диетолог Лариса Никитина.
Виды мороженого по классификации ГОСТ
- Пломбир — на молочном жире не менее 12%.
- Сливочное мороженое — на молочном жире от 8 % до 11,5%.
- Молочное мороженое — на молочном жире не менее 7,5%.
- Мороженое с заменителем молочного жира — смесь молочного жира и растительного, при этом жировая фаза не менее 12%. Такие продукты маркируются как «молокосодержащие».
- Кисломолочное мороженое — на основе закваски или кефира, жирность не менее 7,5%.
- Щербет — десерт из смеси фруктов, сахара и небольшого количества молочных продуктов.
Проверка по внешнему виду и цвету
Равномерность окраски. Настоящее мороженое без красителей — от чисто-белого до слегка кремового оттенка (чем выше жирность, тем более «желтый» тон). Неоднородность или полосы разного цвета могут говорить о плохом перемешивании с натуральной добавкой или красителем.
Кристаллики льда. Если вы видите на поверхности крупицы льда, значит мороженое неоднократно размораживали и замораживали, а это нарушает структуру и ухудшает вкус.
Глазурь. Шоколадная должна быть натуральной — по составу идентичной шоколаду, без белого налета и крупинок. Крошливые или липкие участки означают нарушение технологии или условий хранения. В «белой» глазури допустимы растительные жиры, но это тоже должно быть указано на этикетке.
Текстура и форма
- После извлечения из морозильника качественное мороженое легко откалывается — плотная, однородная масса без «песка».
- Деформация упаковки или продукта говорит о нарушении температурного режима хранения или приближении к окончанию срока годности.
- Мягкое мороженое вы встретите разве что в кафе, а в магазине продают только закаленное: его фасуют и «шоково» замораживают до –18 °C и ниже.
Натуральные и искусственные добавки
Красители маркируются как Е100–Е199. Натуральные (например Е160a — бетакаротин) безвкусны и придают легкий оттенок. Искусственные Е102, Е110, Е122, Е124 и другие дают яркий цвет, но могут влиять на активность и внимание детей — об этом производитель обязан предупредить. Ароматизаторы и подсластители также должны быть указаны в списке ингредиентов.
«В идеале мороженое должно состоять из молока или сливок, иногда из того и из другого и сахара. Часто бывает яичный желток, особенно в домашнем мороженом. Нехорошими составляющими являются, во-первых, консерванты. Во-вторых, синтетические искусственные красители и ароматизаторы, и наличие растительных жиров, которые не из молока», — рассказала диетолог Лариса Никитина.
Нужны ли стабилизаторы мороженому? По данным Роскачества, без стабилизаторов мороженое на полке быстро потеряло бы форму и вкус. Их функции:
- Обеспечивают однородность массы,
- Предотвращают усадку,
- Замедляют таяние.
Часто используются: карагинан (E407), гуаровая камедь (E412), ксантановая камедь (E415), пектин (E440), целлюлоза (E460) и другие. Все разрешенные добавки обязательно должны быть в маркировке.
Как обнаружить растительные жиры
К сожалению, на глаз и при домашней дегустации это почти невозможно: современные технологии позволяют органолептически замаскировать пальмовое масло и другие растительные жиры.
По данным Роспотребнадзора, единственный надежный метод — лабораторный анализ на фитостерины, которые отсутствуют в молоке и свидетельствуют о растительном происхождении жиров. Без такого исследования разные марки мороженого трудно отличить по вкусу и текстуре.
Сроки хранения и безопасность
Стандартный срок годности закаленного мороженого — до 6 месяцев. Если вы видите на упаковке год или более, скорее всего, в составе присутствуют консерванты.
При хранении выше –12…–13 °C в мороженом образуются мелкие кристаллики льда, появляется «песок» во рту — признак частого оттаивания, а при –12…–13 °C уже начинается микробиологическое разложение, что чревато желудочно?кишечными расстройствами.
Рекомендации по употреблению
Мороженое — более легкоусвояемый десерт, чем традиционный торт, но и здесь стоит придерживаться меры: взрослым — не чаще 3–4 раз в неделю, детям — 2–3 раза.
Выбирая пломбир по ГОСТу, учтите: в нем никаких растительных жиров быть не должно. Если же на упаковке вы находите указания на кокосовое, пальмовое или другое растительное масло — это уже не пломбир, а замороженный десерт.
«Ингредиент, который написан первым в составе — его больше всего в продукте. Старайтесь убирать продукты, на которых на первом месте сахар. Если вы имеете аллергию на белок и продукты животного происхождения, то вам, конечно же, стоит ограничить потребление мороженого и тогда выбирать щербеты, в которых практически нет молока. Плюс они менее калорийны», — отметила диетолог Анна Ивашкевич.
Помните: мороженое — это не просто десерт, а продукт со строгими стандартами. Подойдя к выбору мороженого осознанно, вы защитите себя от подделок, снизите риск неприятных вкусовых сюрпризов и, возможно, откроете для себя действительно качественный продукт. Приятного аппетита и пусть ваше мороженое всегда будет только на молочных жирах и натуральных добавках!
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