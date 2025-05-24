Полицейские нашли челябинских подростов, толпой избивших парня

Сотрудники полиции установили участников жестокого избиения подростка в Троицке (Челябинская область). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МВД России по региону.
«В результате проведенной кропотливой работы и детального опроса потерпевшего и очевидцев сотрудники полиции установили всех участников происшествия. Ими оказались молодые местные жители. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в областном главке МВД.
По предварительной информации, причиной инцидента послужила возникшая на месте ссора. С каждым из участников провели беседу, опросив их о случившемся. Будет дана юридическая оценка поступкам всех участников.
Информация о драке появилась в социальных сетях. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, как подростки избивают лежащего на земле молодого человека. Драку удалось остановить прохожим. Мама пострадавшего подала заявление в полицию.
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