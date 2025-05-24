Дорога между свердловскими селами ушла под воду

Несколько участков автодороги Сосьва — Гари (Свердловская область) оказались затоплены из-за повышения уровня воды в реке Воробина. Об этом автомобилистов предупредили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Сложившаяся ситуация вызвана повышением уровня воды в реке Воробина и выходом ее из берегового русла. В результате на отдельных участках дорожного полотна наблюдается частичное покрытие проезжей части водой», — сообщили в ГИБДД региона.
Если уровень воды будет подниматься, то возможно полное перекрытие движения. При этом альтернативные пути из Сосьвы до Гари отсуствуют.
Ранее в Свердловской области уже ограничивали движение на 9-м километре трассы «Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское» из-за повышения уровня воды в реке Тура. Тогда для переправы через реку организовали судно «Неман-550».
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