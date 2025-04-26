26 апреля 2025

Свердловскую трассу перекрыли из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Объехать подтопленный участок возможности нет
Объехать подтопленный участок возможности нет Фото:

В Свердловской области временно ограничили движение на 9-м километре трассы «Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское». Причиной стало повышение уровня воды в реке Тура, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции региона.

«На опасных участках установлены временные дорожные знаки „Движение запрещено“. Путей объезда данного участка нет», — рассказали в ведомстве. Для переправы через реку организовано специализированное судно «Неман-550».

Сейчас в регионе из-за подтоплений временно перекрыты семь участков дорог. От внешнего мира отрезаны 18 свердловских сел и деревень, в которых проживает более 1,5 тысяч человек.

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В Свердловской области временно ограничили движение на 9-м километре трассы «Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское». Причиной стало повышение уровня воды в реке Тура, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции региона. «На опасных участках установлены временные дорожные знаки „Движение запрещено“. Путей объезда данного участка нет», — рассказали в ведомстве. Для переправы через реку организовано специализированное судно «Неман-550». Сейчас в регионе из-за подтоплений временно перекрыты семь участков дорог. От внешнего мира отрезаны 18 свердловских сел и деревень, в которых проживает более 1,5 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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