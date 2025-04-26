Свердловскую трассу перекрыли из-за паводка

В Свердловской области временно ограничили движение на 9-м километре трассы «Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское». Причиной стало повышение уровня воды в реке Тура, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции региона.
«На опасных участках установлены временные дорожные знаки „Движение запрещено“. Путей объезда данного участка нет», — рассказали в ведомстве. Для переправы через реку организовано специализированное судно «Неман-550».
Сейчас в регионе из-за подтоплений временно перекрыты семь участков дорог. От внешнего мира отрезаны 18 свердловских сел и деревень, в которых проживает более 1,5 тысяч человек.
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