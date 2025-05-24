Более сотни пар поженились в красивую дату в Тюменской области

В Тюменской области 25 мая зарегистрировали 102 брака. В областной столице прошло больше всего свадеб — здесь поженились 56 пар, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
«Красивая дата 25 мая 2025 стала особой для многих жителей региона. В этот день в Тюменской области заключили 102 брака», — рассказали в telegram-канале Инфоцентра.
В Тобольске зарегистрировали 14 браков, а в Ишиме — восемь. В Ялуторовске и Ярковском районе зарегистрировали по пять новых семей. В Казанском районе состоялось три свадьбы. По два брака заключили в Голышмановском муниципальном округе, а также в Уватском и Нижнетавдинском районах. В Абатском, Сорокинском, Юргинском, Вагайском и Упоровском районах сыграли по одной свадьбе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!