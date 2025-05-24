24 мая 2025

Более сотни пар поженились в красивую дату в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени 25 мая поженились 56 пар
В Тюмени 25 мая поженились 56 пар Фото:

В Тюменской области 25 мая зарегистрировали 102 брака. В областной столице прошло больше всего свадеб — здесь поженились 56 пар, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

«Красивая дата 25 мая 2025 стала особой для многих жителей региона. В этот день в Тюменской области заключили 102 брака», — рассказали в telegram-канале Инфоцентра.

В Тобольске зарегистрировали 14 браков, а в Ишиме — восемь. В Ялуторовске и Ярковском районе зарегистрировали по пять новых семей. В Казанском районе состоялось три свадьбы. По два брака заключили в Голышмановском муниципальном округе, а также в Уватском и Нижнетавдинском районах. В Абатском, Сорокинском, Юргинском, Вагайском и Упоровском районах сыграли по одной свадьбе.

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В Тюменской области 25 мая зарегистрировали 102 брака. В областной столице прошло больше всего свадеб — здесь поженились 56 пар, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. «Красивая дата 25 мая 2025 стала особой для многих жителей региона. В этот день в Тюменской области заключили 102 брака», — рассказали в telegram-канале Инфоцентра. В Тобольске зарегистрировали 14 браков, а в Ишиме — восемь. В Ялуторовске и Ярковском районе зарегистрировали по пять новых семей. В Казанском районе состоялось три свадьбы. По два брака заключили в Голышмановском муниципальном округе, а также в Уватском и Нижнетавдинском районах. В Абатском, Сорокинском, Юргинском, Вагайском и Упоровском районах сыграли по одной свадьбе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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