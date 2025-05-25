В Кургане и области зрители тепло встречают патриотические песни группы «Партизан FM». Коллектив уже полюбил гостеприимный регион и хочет сюда еще раз приехать с концертами. Об этом музыканты рассказали после выступления в райцентре Лебяжье.
«Концерт был потрясающий, нас встретили теплые аплодисменты зрителей. Пели песни времен Великой Отечественной войны и современный репертуар про СВО. На одном дыхании прошло выступление, зрители — великолепные. Мы хотим еще вернуться сюда, мы любим Курган», — сообщили солисты «Партизан FM». Видео с обращением к зрителям опубликовано в группе Лебяжьевского округа во «ВКонтакте».
Ранее группа «Партизан FM» дала запоминающийся концерт в государственном Кремлевском Дворце. После этого музыкантов стали приглашать на лучшие концертные площадки столицы.
В составе коллектива выступают: Евгений Аляев владеет вокалом и играет на балалайке. Юрий Андропов сочетает вокал с игрой на гитаре и умением фланкировать казачьей шашкой. Филипп Матвеев-Витовский — саксофонист. Андрей Платонов отвечает за ударные инструменты. Вадим Бессонов исполняет партии вокала и играет на баяне. Владимир Абрамчук также исполняет вокальные партии и умеет фланкировать казачьей шашкой. В каждом выступлении музыканты стремятся передать слушателям не только музыкальное, но и культурное богатство России.
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