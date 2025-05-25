25 мая 2025
24 мая 2025

Музыканты фолк-группы «Партизан FM» признались в любви Кургану. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артистов тепло встретили зрители
Артистов тепло встретили зрители Фото:

В Кургане и области зрители тепло встречают патриотические песни группы «Партизан FM». Коллектив уже полюбил гостеприимный регион и хочет сюда еще раз приехать с концертами. Об этом музыканты рассказали после выступления в райцентре Лебяжье.

«Концерт был потрясающий, нас встретили теплые аплодисменты зрителей. Пели песни времен Великой Отечественной войны и современный репертуар про СВО. На одном дыхании прошло выступление, зрители — великолепные. Мы хотим еще вернуться сюда, мы любим Курган», — сообщили солисты «Партизан FM». Видео с обращением к зрителям опубликовано в группе Лебяжьевского округа во «ВКонтакте».

Ранее группа «Партизан FM» дала запоминающийся концерт в государственном Кремлевском Дворце. После этого музыкантов стали приглашать на лучшие концертные площадки столицы.

В составе коллектива выступают: Евгений Аляев владеет вокалом и играет на балалайке. Юрий Андропов сочетает вокал с игрой на гитаре и умением фланкировать казачьей шашкой. Филипп Матвеев-Витовский — саксофонист. Андрей Платонов отвечает за ударные инструменты. Вадим Бессонов исполняет партии вокала и играет на баяне. Владимир Абрамчук также исполняет вокальные партии и умеет фланкировать казачьей шашкой. В каждом выступлении музыканты стремятся передать слушателям не только музыкальное, но и культурное богатство России. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане и области зрители тепло встречают патриотические песни группы «Партизан FM». Коллектив уже полюбил гостеприимный регион и хочет сюда еще раз приехать с концертами. Об этом музыканты рассказали после выступления в райцентре Лебяжье. «Концерт был потрясающий, нас встретили теплые аплодисменты зрителей. Пели песни времен Великой Отечественной войны и современный репертуар про СВО. На одном дыхании прошло выступление, зрители — великолепные. Мы хотим еще вернуться сюда, мы любим Курган», — сообщили солисты «Партизан FM». Видео с обращением к зрителям опубликовано в группе Лебяжьевского округа во «ВКонтакте». Ранее группа «Партизан FM» дала запоминающийся концерт в государственном Кремлевском Дворце. После этого музыкантов стали приглашать на лучшие концертные площадки столицы. В составе коллектива выступают: Евгений Аляев владеет вокалом и играет на балалайке. Юрий Андропов сочетает вокал с игрой на гитаре и умением фланкировать казачьей шашкой. Филипп Матвеев-Витовский — саксофонист. Андрей Платонов отвечает за ударные инструменты. Вадим Бессонов исполняет партии вокала и играет на баяне. Владимир Абрамчук также исполняет вокальные партии и умеет фланкировать казачьей шашкой. В каждом выступлении музыканты стремятся передать слушателям не только музыкальное, но и культурное богатство России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...