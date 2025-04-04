Столичные любимчики: почему в Курган на 9 Мая пригласили группу «Партизан FM». Видео

В Кургане в честь Дня Победы выступит группа «Партизан FM»
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В Курган на 9 Мая приедет группа «Партизан FM», которая полюбилась столичным слушателям (архивное фото)
В Курган на 9 Мая приедет группа «Партизан FM», которая полюбилась столичным слушателям (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
День Победы-2025 в Кургане

В Кургане в честь Дня Победы даст концерт фолк-группа «Партизаны FM». Музыкальный коллектив исполняет патриотическую музыку в жанрах синкри-фолк, фолк-баллада, бит-фолк, сочетая ее с современным звучанием, что высоко оценили ранее в Государственном Кремлевском Дворце. Группу часто приглашают на праздничные мероприятия в Москве и фестивали. URA.RU собрало информацию о фолк-группе «Партизан FM».

Начало пути и первые успехи

Фолк-группа «Партизан FM» впервые заявила о себе в 2012 году, выступая на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Это событие положило начало их яркой карьере на российской музыкальной сцене. Вскоре после этого, коллектив был удостоен звания лауреата на фестивале, посвященном 200-летию Кубанского Государственного Академического казачьего хора, что значительно укрепило их репутацию.

Завоевание сцен и сердец

Успехи «Партизан FM» не ограничились только фестивалями. Группа также дала запоминающийся концерт в Государственном Кремлевском Дворце. После этого музыкантов стали приглашать на лучшие концертные площадки столицы, где они выступали на одной сцене с известными артистами российской эстрады, такими как Тимур Ведерников, Ирина Сурина, Ольга Кормухина, Олег Газманов, Марина Девятова и другие.

Вклад в культурное наследие

Особое внимание «Партизан FM» уделяет сохранению музыкального наследия России. В их репертуаре — современные интерпретации русского музыкального фольклора. Инструментарий группы включает как традиционные русские инструменты, такие как гармонь, балалайка и баян, так и современные эстрадные, например, саксофон и туба. 

В составе музыкальной группы «Партизан FM» участники исполняют следующие роли: Евгений Аляев владеет вокалом и играет на балалайке. Юрий Андропов сочетает вокал с игрой на гитаре и умением фланкировать казачьей шашкой. Филипп Матвеев-Витовский — саксофонистом. Андрей Платонов отвечает за ударные инструменты. Вадим Бессонов исполняет партии вокала и играет на баяне. Владимир Абрамчук также исполняет вокальные партии и умеет фланкировать казачьей шашкой.

Гуманитарная миссия и новые горизонты

В декабре 2022 года «Партизан FM» приняла участие в гуманитарном конвое в Мариуполь, где группа не только помогала нуждающимся, но и дала ряд концертов, поднимая моральный дух жителей. Поездка в Мариуполь также вдохновила музыкантов на создание новой песни «Чуем», которая быстро завоевала любовь поклонников. 

Непрекращающийся успех

«Партизан FM» продолжает быть хэдлайнером на многочисленных международных и всероссийских фестивалях. Любовь зрителей, завоеванная группой в различных городах, подтверждает их статус одного из ведущих коллективов в жанре фолк. В каждом выступлении музыканты стремятся передать слушателям не только музыкальное, но и культурное богатство России.

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В Кургане в честь Дня Победы даст концерт фолк-группа «Партизаны FM». Музыкальный коллектив исполняет патриотическую музыку в жанрах синкри-фолк, фолк-баллада, бит-фолк, сочетая ее с современным звучанием, что высоко оценили ранее в Государственном Кремлевском Дворце. Группу часто приглашают на праздничные мероприятия в Москве и фестивали. URA.RU собрало информацию о фолк-группе «Партизан FM». Начало пути и первые успехи Фолк-группа «Партизан FM» впервые заявила о себе в 2012 году, выступая на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Это событие положило начало их яркой карьере на российской музыкальной сцене. Вскоре после этого, коллектив был удостоен звания лауреата на фестивале, посвященном 200-летию Кубанского Государственного Академического казачьего хора, что значительно укрепило их репутацию. Завоевание сцен и сердец Успехи «Партизан FM» не ограничились только фестивалями. Группа также дала запоминающийся концерт в Государственном Кремлевском Дворце. После этого музыкантов стали приглашать на лучшие концертные площадки столицы, где они выступали на одной сцене с известными артистами российской эстрады, такими как Тимур Ведерников, Ирина Сурина, Ольга Кормухина, Олег Газманов, Марина Девятова и другие. Вклад в культурное наследие Особое внимание «Партизан FM» уделяет сохранению музыкального наследия России. В их репертуаре — современные интерпретации русского музыкального фольклора. Инструментарий группы включает как традиционные русские инструменты, такие как гармонь, балалайка и баян, так и современные эстрадные, например, саксофон и туба.  В составе музыкальной группы «Партизан FM» участники исполняют следующие роли: Евгений Аляев владеет вокалом и играет на балалайке. Юрий Андропов сочетает вокал с игрой на гитаре и умением фланкировать казачьей шашкой. Филипп Матвеев-Витовский — саксофонистом. Андрей Платонов отвечает за ударные инструменты. Вадим Бессонов исполняет партии вокала и играет на баяне. Владимир Абрамчук также исполняет вокальные партии и умеет фланкировать казачьей шашкой. Гуманитарная миссия и новые горизонты В декабре 2022 года «Партизан FM» приняла участие в гуманитарном конвое в Мариуполь, где группа не только помогала нуждающимся, но и дала ряд концертов, поднимая моральный дух жителей. Поездка в Мариуполь также вдохновила музыкантов на создание новой песни «Чуем», которая быстро завоевала любовь поклонников.  Непрекращающийся успех «Партизан FM» продолжает быть хэдлайнером на многочисленных международных и всероссийских фестивалях. Любовь зрителей, завоеванная группой в различных городах, подтверждает их статус одного из ведущих коллективов в жанре фолк. В каждом выступлении музыканты стремятся передать слушателям не только музыкальное, но и культурное богатство России.
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