Фура попала в аварию
На трассе недалеко от райцентра Лебяжье в Курганской области в аварию попал большегрузный автомобиль. Фура ушла в кювет, машина получила сильные повреждения. Об этом рассказали очевидцы.
«Не доезжая километра до кольца возле поселка Лебяжье со стороны Кургана произошло тяжелое ДТП. Разбилась фура, все живы», — сообщается в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев.
В Госавтоинспекцию МВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!