25 мая 2025
24 мая 2025

«Кабина машины сплющена, фура разбилась вдребезги»: рядом с Курганом произошло жуткое ДТП. Фото

На курганской трассе произошло ДТП, где фура слетела в кювет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фура попала в аварию
Фура попала в аварию Фото:

На трассе недалеко от райцентра Лебяжье в Курганской области в аварию попал большегрузный автомобиль. Фура ушла в кювет, машина получила сильные повреждения. Об этом рассказали очевидцы.

«Не доезжая километра до кольца возле поселка Лебяжье со стороны Кургана произошло тяжелое ДТП. Разбилась фура, все живы», — сообщается в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев.

В Госавтоинспекцию МВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе недалеко от райцентра Лебяжье в Курганской области в аварию попал большегрузный автомобиль. Фура ушла в кювет, машина получила сильные повреждения. Об этом рассказали очевидцы. «Не доезжая километра до кольца возле поселка Лебяжье со стороны Кургана произошло тяжелое ДТП. Разбилась фура, все живы», — сообщается в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев. В Госавтоинспекцию МВД России по Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...