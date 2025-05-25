25 мая 2025
24 мая 2025
23 мая 2025

В городе ХМАО снесут более десятка авариек до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югорске готовят документы для переселения жителей из пяти аварийных домов
В Югорске готовят документы для переселения жителей из пяти аварийных домов Фото:

В Югорске (ХМАО) продолжается расселение граждан из аварийного жилья: в 2025 году в городе планируется снести 12 домов, признанных непригодными для проживания. Для переселения уже подготовили 148 квартир, сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально».

«В текущем году в рамках второго этапа адресной программы планируется расселить и ликвидировать 12 аварийных домов. Сейчас уже приобретено 148 жилых помещений для переселения граждан, ключи от новых квартир получат жители 14 аварийных домов», — сказано в сообщении.

Уже снесены три здания — дома №54 и 56 на улице Садовая, а также дом №3 на улице Монтажников. За прошлый год новые квартиры получили 83 семьи, переселенные из ветхих и аварийных строений. В рамках второго этапа программы в список на расселение включены 24 здания.

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В Югорске (ХМАО) продолжается расселение граждан из аварийного жилья: в 2025 году в городе планируется снести 12 домов, признанных непригодными для проживания. Для переселения уже подготовили 148 квартир, сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально». «В текущем году в рамках второго этапа адресной программы планируется расселить и ликвидировать 12 аварийных домов. Сейчас уже приобретено 148 жилых помещений для переселения граждан, ключи от новых квартир получат жители 14 аварийных домов», — сказано в сообщении. Уже снесены три здания — дома №54 и 56 на улице Садовая, а также дом №3 на улице Монтажников. За прошлый год новые квартиры получили 83 семьи, переселенные из ветхих и аварийных строений. В рамках второго этапа программы в список на расселение включены 24 здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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