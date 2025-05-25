В Пермском крае скоропостижно скончался Артем Норин — тренер и основатель ММА в Соликамске. Об этом сообщила Федерация спортивного и боевого самбо Соликамского округа.
«В воскресенье, 25 мая, скоропостижно ушел из жизни наставник и тренер — Артем Николаевич Норин. Человек, воспитавший множество чемпионов. Человек, который зародил ММА в Соликамске и развивал его до конца своих дней. Светлый и добродушный, самый честный и справедливый», — говорится на странице федерации в соцсети «ВКонтакте».
В сообществе единоборств эту утрату называют невосполнимой. Спортивная общественность выражает соболезнования родным и близким Артема Николаевича.
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