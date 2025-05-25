25 мая 2025

Скоропостижно скончался пермский тренер по единоборствам. Фото

Ушел из жизни тренер и основатель ММА в Соликамске Артем Норин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соликамск прощается с тренером-легендой
Соликамск прощается с тренером-легендой Фото:

В Пермском крае скоропостижно скончался Артем Норин — тренер  и основатель ММА в Соликамске. Об этом сообщила Федерация спортивного и боевого самбо Соликамского округа.

«В воскресенье, 25 мая, скоропостижно ушел из жизни наставник и тренер — Артем Николаевич Норин. Человек, воспитавший множество чемпионов. Человек, который зародил ММА в Соликамске и развивал его до конца своих дней. Светлый и добродушный, самый честный и справедливый», — говорится на странице федерации в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе единоборств эту утрату называют невосполнимой. Спортивная общественность выражает соболезнования родным и близким Артема Николаевича. 

25 мая 2025 года ушел из жизни Артем Норин
25 мая 2025 года ушел из жизни Артем Норин
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае скоропостижно скончался Артем Норин — тренер  и основатель ММА в Соликамске. Об этом сообщила Федерация спортивного и боевого самбо Соликамского округа. «В воскресенье, 25 мая, скоропостижно ушел из жизни наставник и тренер — Артем Николаевич Норин. Человек, воспитавший множество чемпионов. Человек, который зародил ММА в Соликамске и развивал его до конца своих дней. Светлый и добродушный, самый честный и справедливый», — говорится на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». В сообществе единоборств эту утрату называют невосполнимой. Спортивная общественность выражает соболезнования родным и близким Артема Николаевича. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...