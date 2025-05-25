Вредители завелись на участке
Жители Кургана сажали на садовом участке картофель и заметили насекомое жуткого вида. Об этом горожане рассказали в соцсети.
«Нашли вчера на даче при посадке картошки, вот такое чудовище. Жена в страхе уехала домой», — сообщается в паблике «ЧП и ДТП/Курган» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото насекомого.
Согласно открытым данным, на фото изображена медведка. Она опасна для сада тем, что наносит ущерб урожаю, атакуя корни растений. Насекомое может сильно навредить урожаю картофеля и другим растениям на даче.
Насекомое нашли на садовом участке
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