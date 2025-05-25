25 мая 2025
24 мая 2025

Насекомое-вредитель напугало курганцев на даче. Фото

Курганцы обнаружили вредителя на даче, который уничтожает растения
© Служба новостей «URA.RU»
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Вредители завелись на участке
Вредители завелись на участке Фото:

Жители Кургана сажали на садовом участке картофель и заметили насекомое жуткого вида. Об этом горожане рассказали в соцсети.

«Нашли вчера на даче при посадке картошки, вот такое чудовище. Жена в страхе уехала домой», — сообщается в паблике «ЧП и ДТП/Курган» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото насекомого.

Согласно открытым данным, на фото изображена медведка. Она опасна для сада тем, что наносит ущерб урожаю, атакуя корни растений. Насекомое может сильно навредить урожаю картофеля и другим растениям на даче. 

Насекомое нашли на садовом участке
Насекомое нашли на садовом участке
Фото:

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Жители Кургана сажали на садовом участке картофель и заметили насекомое жуткого вида. Об этом горожане рассказали в соцсети. «Нашли вчера на даче при посадке картошки, вот такое чудовище. Жена в страхе уехала домой», — сообщается в паблике «ЧП и ДТП/Курган» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото насекомого. Согласно открытым данным, на фото изображена медведка. Она опасна для сада тем, что наносит ущерб урожаю, атакуя корни растений. Насекомое может сильно навредить урожаю картофеля и другим растениям на даче. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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