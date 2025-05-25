В Перми за 195 миллионов продается собственность обанкротившегося бизнесмена

В Перми за 195 миллионов рублей выставлено на продажу производственное здание площадью 4,7 тысячи квадратных метров, принадлежавшее обанкротившемуся предпринимателю Олегу Канисеву. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений.
«В Дзержинском районе Перми на открытые электронные торги выставлено производственное здание по адресу улица Докучаева, 33в. Объект площадью 4,7 тысячи квадратных метров продается вместе с земельным участком размером 6,8 тысячи квадратных метров за 195,2 миллиона рублей. Недвижимость принадлежала предпринимателю Олегу Канисеву, признанному банкротом в 2019 году», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сайта «Авито».
Уточняется, что в здании расположены производственные и офисные помещения. В рамках того же лота продаются права долевой собственности Канисева на соседние земельные участки площадью 794 и 805 квадратных метров, а также здание площадью 750 квадратных метров.
Согласно данным онлайн-справочника 2ГИС, по этому адресу работают несколько предприятий, включая компании «Аиф групп» и «Вектор», занимающиеся металлообработкой, Пермский завод такелажного оборудования, организация «Ай Эм Джи Плюс» и монтажное предприятие «Уралвент инжиниринг».
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