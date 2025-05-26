Самые богатые семьи в России живут в ХМАО и на Ямале

Ямал и ХМАО вошли в тройку российских регионов по уровню богатства семей в 2024 году. По данным рейтинга, наименее обеспеченными регионами оказались Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. Такие данные приводит РИА Новости
«Рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей за 2024 год возглавили Ямал, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область. Замыкают список Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария», — сообщается на сайте.
Уровень благосостояния рассчитывался на основе потенциального остатка денежных средств семьи из двух работающих взрослых с медианной зарплатой по региону после минимальных расходов. Ямал лидирует в рейтинге: в семье с двумя работающими родителями и двумя детьми остаток после минимальных затрат составляет 125,2 тысячи рублей. В ХМАО — 86,9 тысячи, Магаданской области — 75 тысяч, Москве — 66,8 тысячи, НАО — 65,2 тысячи рублей.
В среднем по стране в семьях с двумя работающими взрослыми и двумя детьми после минимально необходимых трат остается 37,7 тысячи рублей. В исследовании отмечается, что лидирующие позиции занимают преимущественно регионы с развитой добывающей промышленностью и высокими зарплатами, тогда как в аутсайдерах остаются субъекты с наиболее низкими доходами населения.
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