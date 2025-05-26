Миллиардные активы экс-мэра Владивостока и его сестры пойдут в доход государства

Генпрокуратура требует конфисковать имущество экс-мэра Владивостока Николаева
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Суд приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры
Суд приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры Фото:

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Ленинский районный суд Владивостока иск с требованием конфисковать в пользу государства имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, а также его сестры, депутата Государственной думы Виктории Николаевой. Об этом сообщает суд. 

«Заместитель генерального прокурора РФ подал иск „Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ „О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам““, — написано на сайте органа. Суд приступил к расмотрению иска. Среди ответчиков по делу указаны Николаев, его сестра, а также несколько физических лиц и организаций, зарегистрированных во Владивостоке, включая ООО „Атлантикс“, учредителем которого выступает бывший мэр города.

Ранее Николаев совмещал должность на государственной службе с ведением коммерческой деятельности, скрывая полученные доходы через фиктивные предприятия и оформляя активы на подставных лиц, включая родственников. Ключевым эпизодом расследования стало незаконное приобретение санатория «Амурский залив» в 2002 году. 

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Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Ленинский районный суд Владивостока иск с требованием конфисковать в пользу государства имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, а также его сестры, депутата Государственной думы Виктории Николаевой. Об этом сообщает суд.  «Заместитель генерального прокурора РФ подал иск „Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ „О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам““, — написано на сайте органа. Суд приступил к расмотрению иска. Среди ответчиков по делу указаны Николаев, его сестра, а также несколько физических лиц и организаций, зарегистрированных во Владивостоке, включая ООО „Атлантикс“, учредителем которого выступает бывший мэр города. Ранее Николаев совмещал должность на государственной службе с ведением коммерческой деятельности, скрывая полученные доходы через фиктивные предприятия и оформляя активы на подставных лиц, включая родственников. Ключевым эпизодом расследования стало незаконное приобретение санатория «Амурский залив» в 2002 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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