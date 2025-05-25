Дождь и сильный ветер накроют Тюмень

В Тюмени 26 мая будет облачно с прояснениями, весь день ожидается дождь. Температура воздуха в дневные часы составит от +10 до +15 градусов, порывы ветра могут достигать 14 м/с. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 26 мая облачно с пояснениями, местами умеренный дождь, в Уватском районе без существенных осадков. Ночью 0, +5 градусов. Днем +10, +15», — сообщается на сайте управления.
Ветер северный 9-14 метров в секунду. Влажность воздуха составит 69%.
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