Бывший директор департамента культуры ХМАО отбился от претензий, после которых ушел в отставку

Бывший директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов оспорил наказание по делу об административном нарушении, которое получил из-за срыва сроков проведения капремонта дома культуры «Аванград» в поселке Алябьевском Советского района. Окружной суд обнаружил нарушения в ходе процесса и отменил решение первой инстанции, которая обязала Латыпова выплатить штраф в размере 10 000 рублей за несоблюдение условий передачи межбюджетных трансфертов.
«Постановление заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по ХМАО Созонова от 2 декабря 2024 года, решение судьи Ханты-Мансийского районного судаот 20 февраля 2025 года, по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.15.3 КоАП в отношении должностного лица — директора департамента культуры Югры Латыпова отменить. Производство по делу об административном правонарушении прекратить в связи с истечением срока давности», — указано в решении.
Латыпов в беседе с URA.RU отметил, что возвращаться в Югру и на госслужбу не намерен. «Это уже пройденный этап. Но если будут какие-то интересные предложения, я, может быть, рассмотрю», — отметил он.
Экс-глава депкультуры готовит исковое заявление на возмещение всех его судебных издержек. Процесс длился полтора года, в течение которых ему пришлось несколько раз прилетать в Югру на заседания суда, а также оплачивать услуги юристов.
Ранее URA.RU писало, что экс-директор депкультуры ХМАО Артур Латыпов нашел работу в Москве: он возглавил департамент регионального развития в Русском географическом обществе (РГО). За срыв сроков строительства ДК в Алябьевском был оштрафован глава Советского района Сергей Буренков.
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