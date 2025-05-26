В Калужской области за ночь сбили пять беспилотников ВСУ

Пять БПЛА ВСУ сбиты в ночь на 26 мая на территории Калужской области. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.
«Силами ПВО ночью 26 мая на территории региона были уничтожены 5 БПЛА», — написал Шапша в telegram-канале. Он уточнил, что три дрона сбиты на территории Жуковского района. Еще по одному беспилотнику ликвидировано в Думиничском районе и на окраине Обнинска.
Глава региона сообщил, что информации о пострадавших и разрушениях нет. На месте ЧП работают представители оперативных служб.
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