В Калужской области за ночь сбили пять беспилотников ВСУ

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В Калужской области за ночь сбито пять БПЛА ВСУ
В Калужской области за ночь сбито пять БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пять БПЛА ВСУ сбиты в ночь на 26 мая на территории Калужской области. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша. 

«Силами ПВО ночью 26 мая на территории региона были уничтожены 5 БПЛА», — написал Шапша в telegram-канале. Он уточнил, что три дрона сбиты на территории Жуковского района. Еще по одному беспилотнику ликвидировано в Думиничском районе и на окраине Обнинска.

Глава региона сообщил, что информации о пострадавших и разрушениях нет. На месте ЧП работают представители оперативных служб.

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Пять БПЛА ВСУ сбиты в ночь на 26 мая на территории Калужской области. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.  «Силами ПВО ночью 26 мая на территории региона были уничтожены 5 БПЛА», — написал Шапша в telegram-канале. Он уточнил, что три дрона сбиты на территории Жуковского района. Еще по одному беспилотнику ликвидировано в Думиничском районе и на окраине Обнинска. Глава региона сообщил, что информации о пострадавших и разрушениях нет. На месте ЧП работают представители оперативных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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