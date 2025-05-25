Эксперты назвали самые дефицитные профессии в ХМАО

В ХМАО не хватает специалистов розничной торговли и медиков. Весной 2025 года аналитики платформы HeadHunter зафиксировали минимальное количество резюме на одну вакансию в этих сферах.
«На одну вакансию в регионе приходится сейчас в среднем шесть активных резюме, что соответствует значениям нормы (4-7,9 резюме на вакансию). Список дефицитных профессий заметно сократился, и к ним относятся теперь только специалисты из сферы розничной торговли (1,8 резюме на вакансию) и медики (3,9)», — сообщили URA.RU аналитики.
По статистике, в апреле работодатели активнее всего искали административный персонал и специалистов по стратегиям и инвестициям (рост вакансий +38%). Также вырос спрос на работников сферы искусства и медиа (+30%), домашнего персонала (+14%), логистики (+12%) и HR (+9%). Снижение интереса работодателей наблюдается в области безопасности (–19%), страхования (–17%), юриспруденции (–12%) и управления (–5%). При этом стабильный спрос сохраняется на рабочий персонал (26% вакансий), специалистов по производству и обслуживанию (21%) и сотрудников в сфере логистики (20%).
Агентство URA.RU писало, что самыми дефицитными специалистами в ХМАО стали нефтяники. В топе-профессий оказались бурильщики, мастера по добыче нефти и газа, слесари по обслуживанию буровых, каменщики, монтажники.
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