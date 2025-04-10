Власти ХМАО раскрыли самые дефицитные профессии в регионе

В ХМАО больше всего вакансий предлагают специалистам в сфере ТЭК, медицине, строительстве. Такие данные озвучил региональный департамент труда и занятости населения.
«Наиболее востребованными являются специалисты в нефтегазовой отрасли, строительстве, медицине», — рассказала консультант отдела программ содействия занятости населения Алена Федорова изданию siapress.ru. В топе-профессий оказались бурильщики, мастера по добыче нефти и газа, слесари по обслуживанию буровых, каменщики, монтажники, маляры, облицовщик-плиточники, врачи, медицинские сестры, фельдшеры.
Наиболее высокие зарплаты в ХМАО предлагают в нефтянке — свыше 150 тысяч рублей. В целом потребность Югры в работниках оценивается в 18 тысяч человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за год сумма зарплатных предложений водителям такси выросла на 33%. В среднем шоферы получают 153,6 тысяч рублей.
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