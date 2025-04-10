10 апреля 2025

Власти ХМАО раскрыли самые дефицитные профессии в регионе

В ХМАО самыми дефицитными специалистами стали нефтяники
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего вакансий в ХМАО для нефтяников, строителей и врачей
Больше всего вакансий в ХМАО для нефтяников, строителей и врачей Фото:

В ХМАО больше всего вакансий предлагают специалистам в сфере ТЭК, медицине, строительстве. Такие данные озвучил региональный департамент труда и занятости населения.

«Наиболее востребованными являются специалисты в нефтегазовой отрасли, строительстве, медицине», — рассказала консультант отдела программ содействия занятости населения Алена Федорова изданию siapress.ru. В топе-профессий оказались бурильщики, мастера по добыче нефти и газа, слесари по обслуживанию буровых, каменщики, монтажники, маляры, облицовщик-плиточники, врачи, медицинские сестры, фельдшеры.

Наиболее высокие зарплаты в ХМАО предлагают в нефтянке — свыше 150 тысяч рублей. В целом потребность Югры в работниках оценивается в 18 тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за год сумма зарплатных предложений водителям такси выросла на 33%. В среднем шоферы получают 153,6 тысяч рублей

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В ХМАО больше всего вакансий предлагают специалистам в сфере ТЭК, медицине, строительстве. Такие данные озвучил региональный департамент труда и занятости населения. «Наиболее востребованными являются специалисты в нефтегазовой отрасли, строительстве, медицине», — рассказала консультант отдела программ содействия занятости населения Алена Федорова изданию siapress.ru. В топе-профессий оказались бурильщики, мастера по добыче нефти и газа, слесари по обслуживанию буровых, каменщики, монтажники, маляры, облицовщик-плиточники, врачи, медицинские сестры, фельдшеры. Наиболее высокие зарплаты в ХМАО предлагают в нефтянке — свыше 150 тысяч рублей. В целом потребность Югры в работниках оценивается в 18 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за год сумма зарплатных предложений водителям такси выросла на 33%. В среднем шоферы получают 153,6 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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