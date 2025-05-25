25 мая 2025

В Пермском крае ожидается жара до +30 градусов

«Метеоролог и я»: в Пермском крае ожидается повышение температуры до 30 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Погоду определяет крупный антициклон, благодаря которому температура будет на 5–6 градусов выше климатической нормы
Погоду определяет крупный антициклон, благодаря которому температура будет на 5–6 градусов выше климатической нормы Фото:

В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается значительное потепление. Дневная температура воздуха может достигнуть 30 градусов и выше.

«В начале недели температура днем составит от +21 до +26 градусов. Однако уже к четвергу и пятнице, 29–30 мая, воздух прогреется до +30 градусов», — сообщает telegram-канал проекта «Метеоролог и я».

По данным специалистов, в выходные потепление продолжится и столбики термометров могут подняться еще на 1–2 градуса. Погоду определяет крупный антициклон, благодаря которому температура будет на 5–6 градусов выше климатической нормы, а осадков практически не ожидается.

Синоптики также отмечают, что несмотря на жаркие дни, ночи в регионе останутся прохладными из-за очень сухого воздуха. В первой половине недели ночные температуры будут держаться в диапазоне +6…+11 градусов, а во второй — поднимутся до +9…+14 градусов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае началось метеорологическое лето. Иными словами, это переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону повышения.

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В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается значительное потепление. Дневная температура воздуха может достигнуть 30 градусов и выше. «В начале недели температура днем составит от +21 до +26 градусов. Однако уже к четвергу и пятнице, 29–30 мая, воздух прогреется до +30 градусов», — сообщает telegram-канал проекта «Метеоролог и я». По данным специалистов, в выходные потепление продолжится и столбики термометров могут подняться еще на 1–2 градуса. Погоду определяет крупный антициклон, благодаря которому температура будет на 5–6 градусов выше климатической нормы, а осадков практически не ожидается. Синоптики также отмечают, что несмотря на жаркие дни, ночи в регионе останутся прохладными из-за очень сухого воздуха. В первой половине недели ночные температуры будут держаться в диапазоне +6…+11 градусов, а во второй — поднимутся до +9…+14 градусов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае началось метеорологическое лето. Иными словами, это переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону повышения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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