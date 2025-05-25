В Пермском крае ожидается жара до +30 градусов

В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается значительное потепление. Дневная температура воздуха может достигнуть 30 градусов и выше.
«В начале недели температура днем составит от +21 до +26 градусов. Однако уже к четвергу и пятнице, 29–30 мая, воздух прогреется до +30 градусов», — сообщает telegram-канал проекта «Метеоролог и я».
По данным специалистов, в выходные потепление продолжится и столбики термометров могут подняться еще на 1–2 градуса. Погоду определяет крупный антициклон, благодаря которому температура будет на 5–6 градусов выше климатической нормы, а осадков практически не ожидается.
Синоптики также отмечают, что несмотря на жаркие дни, ночи в регионе останутся прохладными из-за очень сухого воздуха. В первой половине недели ночные температуры будут держаться в диапазоне +6…+11 градусов, а во второй — поднимутся до +9…+14 градусов.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае началось метеорологическое лето. Иными словами, это переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону повышения.
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