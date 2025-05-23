Метеорологическое лето наступит в Пермском крае на следующей неделе

В Пермском крае на следующей неделе ожидается установление сухой и теплой погоды. Это означает начало метеорологического лета. Иными словами, переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону повышения.
«Температура воздуха будет составлять от 10 до 15 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметок 21–26 градусов. Метеорологическое лето наступит в регионе на 5–8 дней раньше климатической нормы», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что синоптики запечатлели на видео необычное природное явление в Перми — мезоциклон. Он представляет собой воздушный вихрь.
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