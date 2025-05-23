Метеорологическое лето наступит в Пермском крае на следующей неделе

ЦГМС: метеорологическое лето придет в Пермский край с 26 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Метеорологическое лето наступит в регионе на 5–8 дней раньше климатической нормы
Метеорологическое лето наступит в регионе на 5–8 дней раньше климатической нормы Фото:

В Пермском крае на следующей неделе ожидается установление сухой и теплой погоды. Это означает начало метеорологического лета. Иными словами, переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону повышения.

«Температура воздуха будет составлять от 10 до 15 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметок 21–26 градусов. Метеорологическое лето наступит в регионе на 5–8 дней раньше климатической нормы», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) в своем telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что синоптики запечатлели на видео необычное природное явление в Перми — мезоциклон. Он представляет собой воздушный вихрь. 

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В Пермском крае на следующей неделе ожидается установление сухой и теплой погоды. Это означает начало метеорологического лета. Иными словами, переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону повышения. «Температура воздуха будет составлять от 10 до 15 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметок 21–26 градусов. Метеорологическое лето наступит в регионе на 5–8 дней раньше климатической нормы», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) в своем telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало о том, что синоптики запечатлели на видео необычное природное явление в Перми — мезоциклон. Он представляет собой воздушный вихрь. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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