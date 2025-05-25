«Битцевскому маньяку», отбывающему срок в ЯНАО, отказали в переводе в Мордовию

Отбывающему пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в поселке Харп (ЯНАО) Александру Пичушкину, известному как «Битцевский маньяк» ФСИН отказала в переводе в колонию в Мордовии. Он подал прошение в обмен на признание в 11 ранее не раскрытых убийствах, сообщает SHOT.
«Александр Пичушкин, который сидит на ПЖ в ИК „Полярная сова“ в поселке Харп, попытался перевестись в мордовскую колонию „Торбеевский централ“. Администрация „Полярной совы“ и ФСИН отказали Пичушкину в переводе в Мордовию, из-за чего маньяк подал жалобу на ведомство», — сообщает telegram-канал SHOT.
Корреспондент агентства обратился за подробностями в управление ФСИН по ЯНАО. Там от комментариев воздержались.
В апреле РИА Новости сообщили о признании Пичушкина в 11 ранее не известных убийствах. Отмечается, что предположительно он совершил их в московском районе Северное Бутово.
В период с 1990-х по 2000-е годы в Москве, преимущественно на территории Битцевского парка, была совершена серия убийств, ответственность за которые возложена на так называемого «Битцевского маньяка». Общее число подтвержденных жертв составляет 49 человек. Преступник целенаправленно выбирал наиболее уязвимых граждан — среди его жертв были пожилые люди, дети, лица с инвалидностью, а также страдающие психическими заболеваниями, что придавало его действиям особую жестокость. В октябре 2007 года Московский городской суд, основываясь на решении коллегии присяжных, приговорил Александра Пичушкина к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Согласно результатам медицинской экспертизы, Пичушкин признан вменяемым, однако у него выявлено шизопатическое расстройство, выражающееся в склонности к совершению убийств с элементами садизма.
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