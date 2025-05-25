25 мая 2025

Топ-30 выборного списка ЕР определился по итогам праймериз в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уже можно сказать, кому из «списочников» ЕР практически гарантировано место в челябинском парламенте
Уже можно сказать, кому из «списочников» ЕР практически гарантировано место в челябинском парламенте Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Избирательный список ЕР на выборах в заксобрание Челябинской области по итогам праймериз насчитывает 162 претендента. Информация об этом появилась на сайте предварительного голосования. С учетом, что общее число списочников всех партий после осенних выборов будет насчитывать тридцать человек, проходными местами можно считать первые три десятка мест в списке.

На данный момент топ-30 будущих кандидатов от «Единой России» выглядит так:

  • Гербер Олег, председатель ЗСО;
  • Орехов Андрей, мастер участка ОАО «ММК-МЕТИЗ, участник СВО;
  • Еремин Анатолий, руководитель обособленного подразделениа АО «Русская медная компания» в Челябинске, действующий депутат ЗСО;
  • Голиков Олег, депутат Госдумы, участник СВО;
  • Лошкин Алексей, мэр Челябинска;
  • Губанов Евгений, управляющий директор АО «ЧТПЗ» обособленного подразделения ПАО «ТМК», действующий депутат ЗСО;
  • Цепкин Олег, сенатор Российской Федерации;
  • Карликанов Юрий, вице-спикер ЗСО;
  • Заозеров Александр, специалист по социальной работе ОГУ «Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО», ветеран СВО;
  • Брагин Анатолий, депутат ЗСО;
  • Павлов Владимир, депутат Госдумы, участник СВО;
  • Колокольцев Валерий, депутат ЗСО;
  • Буяков Сергей, спикер гордумы Челябинска;
  • Лапотышкин Денис, директор ОБУ «Региональный центр спортивной подготовки по конькобежному спорту имени», депутат гордумы Челябинска;
  • Мельников Дмитрий, замдиректора ЗАО «Трест Магнитострой»;
  • Маслов Виталий, глава регисполкома ЕР;
  • Рахманкулов Рамиль, директор по работе с персоналом АО «Челябинский цинковый завод»;
  • Филиппов Валерий, президент «Продовольственной компании «Увелка»», депутат ЗСО;
  • Субачев Евгений, гендиректор ООО «Завод СпецАгрегат», депутат ЗСО;
  • Таболин Илья, директор региональных проектов по Челябинской области обособленного подразделения ПАО «ТМК»;
  • Садовских Олег, замгендиректора ЗАО «Смарт», депутат ЗСО;
  • Лощинина Наталья, советник гендиректора АО «Томинский горно-обогатительный комбинат»;
  • Рева Евгений, депутат ЗСО;
  • Буравова Светлана, лидер областной организации «Движение Первых», депутат гордумы Челябинска;
  • Уланов Владислав, лидер областной МГЕР;
  • Мхитарян Виген, бизнесмен, депутат гордумы Челябинска;
  • Черепухина Светлана, ректор Южно-Уральского аграрного университета, депутат ЗСО;
  • Вагнер Александр, ректор ЮУрГУ;
  • Таскаев Сергей, ректор ЧелГУ, депутат ЗСО.

Количество голосов первой тридцатки претендентов варьируется от 54 тысяч 221 у Гербера до 17 162 у Таскаева. С учетом того, что часть вошедших в топ участников праймериз в заксобрание не пойдут, как, например Лошкин, Цепкин, Буяков и Лапотышкин, а также депутаты Госдумы Павлов и Голиков, итоговый расклад после выборов будет иным — кому из следующих по списку достанутся незанятые мандаты будут решать в «Единой России».

Предварительное голосование, которое проводила ЕР в Челябинской области, завершилось в полном соответствии с заданным сценарием. Продемонстрировав полное соответствие расчетам и стратегии, реализованной региональным политблоком в рамках поручения губернатора и секретаря реготделения единороссов Алексея Текслера. В результате, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, регион вышел на лидирующие позиции в России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избирательный список ЕР на выборах в заксобрание Челябинской области по итогам праймериз насчитывает 162 претендента. Информация об этом появилась на сайте предварительного голосования. С учетом, что общее число списочников всех партий после осенних выборов будет насчитывать тридцать человек, проходными местами можно считать первые три десятка мест в списке. На данный момент топ-30 будущих кандидатов от «Единой России» выглядит так: Количество голосов первой тридцатки претендентов варьируется от 54 тысяч 221 у Гербера до 17 162 у Таскаева. С учетом того, что часть вошедших в топ участников праймериз в заксобрание не пойдут, как, например Лошкин, Цепкин, Буяков и Лапотышкин, а также депутаты Госдумы Павлов и Голиков, итоговый расклад после выборов будет иным — кому из следующих по списку достанутся незанятые мандаты будут решать в «Единой России». Предварительное голосование, которое проводила ЕР в Челябинской области, завершилось в полном соответствии с заданным сценарием. Продемонстрировав полное соответствие расчетам и стратегии, реализованной региональным политблоком в рамках поручения губернатора и секретаря реготделения единороссов Алексея Текслера. В результате, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, регион вышел на лидирующие позиции в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...