Топ-30 выборного списка ЕР определился по итогам праймериз в Челябинской области

Избирательный список ЕР на выборах в заксобрание Челябинской области по итогам праймериз насчитывает 162 претендента. Информация об этом появилась на сайте предварительного голосования. С учетом, что общее число списочников всех партий после осенних выборов будет насчитывать тридцать человек, проходными местами можно считать первые три десятка мест в списке.
На данный момент топ-30 будущих кандидатов от «Единой России» выглядит так:
- Гербер Олег, председатель ЗСО;
- Орехов Андрей, мастер участка ОАО «ММК-МЕТИЗ, участник СВО;
- Еремин Анатолий, руководитель обособленного подразделениа АО «Русская медная компания» в Челябинске, действующий депутат ЗСО;
- Голиков Олег, депутат Госдумы, участник СВО;
- Лошкин Алексей, мэр Челябинска;
- Губанов Евгений, управляющий директор АО «ЧТПЗ» обособленного подразделения ПАО «ТМК», действующий депутат ЗСО;
- Цепкин Олег, сенатор Российской Федерации;
- Карликанов Юрий, вице-спикер ЗСО;
- Заозеров Александр, специалист по социальной работе ОГУ «Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО», ветеран СВО;
- Брагин Анатолий, депутат ЗСО;
- Павлов Владимир, депутат Госдумы, участник СВО;
- Колокольцев Валерий, депутат ЗСО;
- Буяков Сергей, спикер гордумы Челябинска;
- Лапотышкин Денис, директор ОБУ «Региональный центр спортивной подготовки по конькобежному спорту имени», депутат гордумы Челябинска;
- Мельников Дмитрий, замдиректора ЗАО «Трест Магнитострой»;
- Маслов Виталий, глава регисполкома ЕР;
- Рахманкулов Рамиль, директор по работе с персоналом АО «Челябинский цинковый завод»;
- Филиппов Валерий, президент «Продовольственной компании «Увелка»», депутат ЗСО;
- Субачев Евгений, гендиректор ООО «Завод СпецАгрегат», депутат ЗСО;
- Таболин Илья, директор региональных проектов по Челябинской области обособленного подразделения ПАО «ТМК»;
- Садовских Олег, замгендиректора ЗАО «Смарт», депутат ЗСО;
- Лощинина Наталья, советник гендиректора АО «Томинский горно-обогатительный комбинат»;
- Рева Евгений, депутат ЗСО;
- Буравова Светлана, лидер областной организации «Движение Первых», депутат гордумы Челябинска;
- Уланов Владислав, лидер областной МГЕР;
- Мхитарян Виген, бизнесмен, депутат гордумы Челябинска;
- Черепухина Светлана, ректор Южно-Уральского аграрного университета, депутат ЗСО;
- Вагнер Александр, ректор ЮУрГУ;
- Таскаев Сергей, ректор ЧелГУ, депутат ЗСО.
Количество голосов первой тридцатки претендентов варьируется от 54 тысяч 221 у Гербера до 17 162 у Таскаева. С учетом того, что часть вошедших в топ участников праймериз в заксобрание не пойдут, как, например Лошкин, Цепкин, Буяков и Лапотышкин, а также депутаты Госдумы Павлов и Голиков, итоговый расклад после выборов будет иным — кому из следующих по списку достанутся незанятые мандаты будут решать в «Единой России».
Предварительное голосование, которое проводила ЕР в Челябинской области, завершилось в полном соответствии с заданным сценарием. Продемонстрировав полное соответствие расчетам и стратегии, реализованной региональным политблоком в рамках поручения губернатора и секретаря реготделения единороссов Алексея Текслера. В результате, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, регион вышел на лидирующие позиции в России.
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