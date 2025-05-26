Почти сотню украинских дронов сбили ночью над регионами РФ

МО РФ: ночью над регионами РФ было сбито 96 украинских дронов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один БПЛА ВСУ был сбит на территории Республики Татарстан
Один БПЛА ВСУ был сбит на территории Республики Татарстан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь силами российского ПВО обнаружены и ликвидированы 96 БПЛА ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В период с 20.00 мск 25.05 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. Информация об этом опубликована в telegram-канале Минобороны.

Больше всего дронов уничтожено в небе над Брянской областью — 31. Над Белгородской областью ликвидировано 16 украинских БПЛА. В Курском регионе сбито 11 беспилотников. Отмечается, что один дрон был сбит на территории Республики Татарстан. Всего за сутки, отметили в Минобороны, над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 148 беспилотников ВСУ.

Также стало известно, что за прошедшую неделю в ДНР было перехвачено 413 украинских БПЛА, сообщают в УФСБ по Донецкой Народной Республике. Отмечается, что благодаря системе «Купол Донбасса» были предотвращены удары по важным объектам, например, по Зуевской ТЭС, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За прошедшую ночь силами российского ПВО обнаружены и ликвидированы 96 БПЛА ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В период с 20.00 мск 25.05 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. Информация об этом опубликована в telegram-канале Минобороны. Больше всего дронов уничтожено в небе над Брянской областью — 31. Над Белгородской областью ликвидировано 16 украинских БПЛА. В Курском регионе сбито 11 беспилотников. Отмечается, что один дрон был сбит на территории Республики Татарстан. Всего за сутки, отметили в Минобороны, над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 148 беспилотников ВСУ. Также стало известно, что за прошедшую неделю в ДНР было перехвачено 413 украинских БПЛА, сообщают в УФСБ по Донецкой Народной Республике. Отмечается, что благодаря системе «Купол Донбасса» были предотвращены удары по важным объектам, например, по Зуевской ТЭС, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...