25 мая 2025

Кандидаты по лини СВО победили на праймериз ЕР в гордуму Тюмени

Ветеран СВО и глава регсовета первичек ЕР победили на праймериз в гордуму Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Оба победителя праймериз по довыборам в гордуму Тюмени связаны с СВО
Оба победителя праймериз по довыборам в гордуму Тюмени связаны с СВО Фото:

На довыборах в городскую думу Тюмени осенью 2025 года «Единую Россию» представят ветеран СВО, глава организации для помощи ветеранам спецоперации «Держава» Олег Ямпольский и глава регсовета первичек партии, председатель областного отделения «Офицеров России» Александр Сукаченко. Как и прогнозировали источники URA.RU, они стали победителями предварительного голосования партии.

«Ямпольский Олег Владимирович. 1812 голосов <...> Сукаченко Александр Витальевич. 1371 голос», — следует из данных на сайте ПГ ЕР. К результатам Олега Ямпольского будут прибавлены 25% — такие правила на праймериз установлены для всех участников и ветеранов спецоперации.

И Ямпольский, и Сукаченко победили с большим отрывом от конкурентов. Разница в количестве голосов между ними и обладателями второго места у обоих равна практически одной тысяче. 

Как ранее сообщало URA.RU, довыборы в гордуму Тюмени пройдут по одномандатным округам №10 и №12. Депутатские кресла на них освободились из-за переезда занимавших их политиков в ХМАО. Экс-депутат Дмитрий Бородин возглавил нефтеюганский департамент образования, а его бывший коллега по думе — Антон Терехин — стал директором регионального департамента социального развития.

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На довыборах в городскую думу Тюмени осенью 2025 года «Единую Россию» представят ветеран СВО, глава организации для помощи ветеранам спецоперации «Держава» Олег Ямпольский и глава регсовета первичек партии, председатель областного отделения «Офицеров России» Александр Сукаченко. Как и прогнозировали источники URA.RU, они стали победителями предварительного голосования партии. «Ямпольский Олег Владимирович. 1812 голосов <...> Сукаченко Александр Витальевич. 1371 голос», — следует из данных на сайте ПГ ЕР. К результатам Олега Ямпольского будут прибавлены 25% — такие правила на праймериз установлены для всех участников и ветеранов спецоперации. И Ямпольский, и Сукаченко победили с большим отрывом от конкурентов. Разница в количестве голосов между ними и обладателями второго места у обоих равна практически одной тысяче.  Как ранее сообщало URA.RU, довыборы в гордуму Тюмени пройдут по одномандатным округам №10 и №12. Депутатские кресла на них освободились из-за переезда занимавших их политиков в ХМАО. Экс-депутат Дмитрий Бородин возглавил нефтеюганский департамент образования, а его бывший коллега по думе — Антон Терехин — стал директором регионального департамента социального развития.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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