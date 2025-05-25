25 мая 2025
24 мая 2025

В Сургуте перекроют дороги из-за благотворительного марафона. Карта

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В Сургуте 31 мая закроют улицы из-за марафона
В Сургуте 31 мая закроют улицы из-за марафона Фото:

В Сургуте 31 мая ограничат движение  транспорта на проспекте Ленина и улице Университетской. Дороги закроют из-за спортивного мероприятия «Зеленый марафон», сообщил в официальный telegram-канал администрации города.

«В связи с проведением благотворительного забега „Зеленый марафон“ 31 мая с 08:00 до 14:00 будет перекрыто движение автотранспорта на участке проспекта Ленина — от улицы Университетской до площади перед СурГУ. Также по одной стороне улицы Университетской — от дома №26 по улице Энергетиков до проспекта Пролетарского», — говорится в сообщении мэрии.

Изменения также коснутся маршрутов общественного транспорта. Автобусы № 10, 112 и «ДПК Сургутское» будут следовать в объезд перекрытых участков. Автобус № 10 при движении от остановки «ДК Строитель» проследует через остановки «Газпром», «проспект Ленина», «Энгельса» и далее по маршруту. Маршрут № 112 начнет путь с остановки «Газпром». Автобус от остановки «ДПК Сургутское» завершит маршрут на остановке «Газпром».

Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) перекрыли центральные улицы из-за последнего звонка. Движение автотранспорта ограничили на четыре часа.

Перекрытие дорог в Сургуте 31 мая 2025 года
Перекрытие дорог в Сургуте 31 мая 2025 года
Фото:

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В Сургуте 31 мая ограничат движение  транспорта на проспекте Ленина и улице Университетской. Дороги закроют из-за спортивного мероприятия «Зеленый марафон», сообщил в официальный telegram-канал администрации города. «В связи с проведением благотворительного забега „Зеленый марафон“ 31 мая с 08:00 до 14:00 будет перекрыто движение автотранспорта на участке проспекта Ленина — от улицы Университетской до площади перед СурГУ. Также по одной стороне улицы Университетской — от дома №26 по улице Энергетиков до проспекта Пролетарского», — говорится в сообщении мэрии. Изменения также коснутся маршрутов общественного транспорта. Автобусы № 10, 112 и «ДПК Сургутское» будут следовать в объезд перекрытых участков. Автобус № 10 при движении от остановки «ДК Строитель» проследует через остановки «Газпром», «проспект Ленина», «Энгельса» и далее по маршруту. Маршрут № 112 начнет путь с остановки «Газпром». Автобус от остановки «ДПК Сургутское» завершит маршрут на остановке «Газпром». Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) перекрыли центральные улицы из-за последнего звонка. Движение автотранспорта ограничили на четыре часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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