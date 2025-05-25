Замруководителя администрации президента Магомедов едет в Магнитогорск

Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов с рабочей поездкой посетит Магнитогорск (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.
«29 мая Магомедсалам Магомедов посетит с рабочей поездкой Магнитогорск. В рамках визита проведет семинар-совещание „О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации“», — сообщили URA.RU в областном правительстве.
Участие в семинаре примут полпред президента в УрФО Артем Жога, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернаторы УрФО. Магомедов также посетит промышленную площадку ПАО «ММК» и парк «Притяжение».
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