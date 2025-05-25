25 мая 2025

Замруководителя администрации президента Магомедов едет в Магнитогорск

© Служба новостей «URA.RU»
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В конце мая Магомедова ждут в Челябинской области
В конце мая Магомедова ждут в Челябинской области Фото:

Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов с рабочей поездкой посетит Магнитогорск (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства. 

«29 мая Магомедсалам Магомедов посетит с рабочей поездкой Магнитогорск. В рамках визита проведет семинар-совещание „О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации“», — сообщили URA.RU в областном правительстве.

Участие в семинаре примут полпред президента в УрФО Артем Жога, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернаторы УрФО.  Магомедов также посетит промышленную площадку ПАО «ММК» и парк «Притяжение». 

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Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов с рабочей поездкой посетит Магнитогорск (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.  «29 мая Магомедсалам Магомедов посетит с рабочей поездкой Магнитогорск. В рамках визита проведет семинар-совещание „О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации“», — сообщили URA.RU в областном правительстве. Участие в семинаре примут полпред президента в УрФО Артем Жога, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернаторы УрФО.  Магомедов также посетит промышленную площадку ПАО «ММК» и парк «Притяжение». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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