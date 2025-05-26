Даже игрушки со взрывчаткой: ВС РФ показали, как обезвреживают оставленные ВСУ в Курской области мины. Видео

Бойцы «Севера» избавляются от мин, брошенных ВСУ в Курской области
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Каждую находку необходимо тщательно проверять на наличие взрывных устройств
Каждую находку необходимо тщательно проверять на наличие взрывных устройств Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Военнослужащие 92-го саперного полка группировки войск «Север» в приграничных районах Курской области ежедневно обследуют приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья и дороги, обнаруживая мины, растяжки и другие взрывоопасные предметы противника. Об этом сообщил старший сапер с позывным «Красавчик».

«На данный момент находимся в Суджанском районе, противник оставляет вот такие надписи, оставляет схроны и делает ловушки в придомовых территориях и домах», — рассказал старший сапер с позывным «Красавчик». Соответствующее видео опубликовано на сайте Минобороны РФ.

По словам бойца, противник часто минирует не только открытые пространства, но и помещения, а также предметы быта — игрушки, банки, коробки. Это значительно усложняет работу саперов, поскольку каждую находку нужно тщательно проверять на наличие взрывных устройств, чтобы предотвратить трагедии.

В процессе разминирования применяются современные технические средства, включая робототехнические комплексы «Уран-6» и «Сталкер». Эти устройства позволяют обследовать опасные участки дистанционно, минимизируя риски для личного состава. Кроме того, саперы используют миноискатели и другую спецтехнику для поиска взрывоопасных предметов, в том числе зарубежного производства. Главная задача специалистов — обеспечить безопасность местных жителей и создать условия для восстановления жизненно важной инфраструктуры в освобожденных населенных пунктах.

На видеозаписях, предоставленных Минобороны, видно, как инженерные подразделения обследуют разрушенные дома, дворы и окрестности, выявляя и обезвреживая взрывные устройства. Каждый найденный предмет тщательно осматривается и ликвидируется с соблюдением всех норм безопасности.

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Военнослужащие 92-го саперного полка группировки войск «Север» в приграничных районах Курской области ежедневно обследуют приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья и дороги, обнаруживая мины, растяжки и другие взрывоопасные предметы противника. Об этом сообщил старший сапер с позывным «Красавчик». «На данный момент находимся в Суджанском районе, противник оставляет вот такие надписи, оставляет схроны и делает ловушки в придомовых территориях и домах», — рассказал старший сапер с позывным «Красавчик». Соответствующее видео опубликовано на сайте Минобороны РФ. По словам бойца, противник часто минирует не только открытые пространства, но и помещения, а также предметы быта — игрушки, банки, коробки. Это значительно усложняет работу саперов, поскольку каждую находку нужно тщательно проверять на наличие взрывных устройств, чтобы предотвратить трагедии. В процессе разминирования применяются современные технические средства, включая робототехнические комплексы «Уран-6» и «Сталкер». Эти устройства позволяют обследовать опасные участки дистанционно, минимизируя риски для личного состава. Кроме того, саперы используют миноискатели и другую спецтехнику для поиска взрывоопасных предметов, в том числе зарубежного производства. Главная задача специалистов — обеспечить безопасность местных жителей и создать условия для восстановления жизненно важной инфраструктуры в освобожденных населенных пунктах. На видеозаписях, предоставленных Минобороны, видно, как инженерные подразделения обследуют разрушенные дома, дворы и окрестности, выявляя и обезвреживая взрывные устройства. Каждый найденный предмет тщательно осматривается и ликвидируется с соблюдением всех норм безопасности.
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