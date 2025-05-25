У бизнесмена забрали четыре миллиона рублей в аэропорту Екатеринбурга

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на таможне у бизнесмена из Курганской области изъяли более четырех миллионов рублей, которые он пытался перевезти в Худжанд (Таджикистан). Эта сумма в три раза превышает допустимую норму в 10 тысяч долларов США, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«34-летний мужчина проследовал по „зеленому“ коридору, где в ходе выборочного таможенного досмотра в его багаже обнаружили банкноты. Сумма наличных денег составила четыре миллиона рублей и 240 сомони», — сообщили в ведомстве.
Сначала мужчина сказал, что собирается на эти деньги открыть бизнес за рубежом, однако позже изменил свои показания и пояснил, что намерен построить дом родителям. Несмотря на это, перевоз такой суммы расценивается как контрабанда. На предпринимателя завели уголовное дело.
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