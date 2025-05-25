25 мая 2025
24 мая 2025

Житель ХМАО пойдет под суд за убийство из-за ревности

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд ХМАО рассмотрит дело рецидивиста, убившего собутыльника из ревности
Суд ХМАО рассмотрит дело рецидивиста, убившего собутыльника из ревности Фото:

В ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Междуреченский Кондинского района. Мужчину обвиняют в побоях, истязании и убийстве приятеля из-за ревности, сообщило следственное управление СК России по ХМАО.

«Обвиняемый во время распития спиртного со своим знакомым по месту проживания обвиняемый приревновал сожительницу к гостю и нанес мужчине множественные удары кулаками по голове. Потерпевший скончался от полученных травм и их последствий. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщил окружной СК.

По данным следствия, мужчина ранее был судим. Он систематически избивал свою сожительницу. Из-за нее рецидивист поссорился с собутыльником и избил гостя. Потерпевший попал в больницу с тяжкими травмами и через несколько месяцев скончался в больнице. Обвиняемый находится под стражей.

Ранее URA.RU писало, что житель городского поселения Пойковский (Нефтеюганский район) устроил поножовщину на почве ревности. Он убил бывшую жену, ее сожителя и ранил соседа, который пытался предотвратить кровопролитие.

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В ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Междуреченский Кондинского района. Мужчину обвиняют в побоях, истязании и убийстве приятеля из-за ревности, сообщило следственное управление СК России по ХМАО. «Обвиняемый во время распития спиртного со своим знакомым по месту проживания обвиняемый приревновал сожительницу к гостю и нанес мужчине множественные удары кулаками по голове. Потерпевший скончался от полученных травм и их последствий. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщил окружной СК. По данным следствия, мужчина ранее был судим. Он систематически избивал свою сожительницу. Из-за нее рецидивист поссорился с собутыльником и избил гостя. Потерпевший попал в больницу с тяжкими травмами и через несколько месяцев скончался в больнице. Обвиняемый находится под стражей. Ранее URA.RU писало, что житель городского поселения Пойковский (Нефтеюганский район) устроил поножовщину на почве ревности. Он убил бывшую жену, ее сожителя и ранил соседа, который пытался предотвратить кровопролитие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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