Житель ХМАО пойдет под суд за убийство из-за ревности

В ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Междуреченский Кондинского района. Мужчину обвиняют в побоях, истязании и убийстве приятеля из-за ревности, сообщило следственное управление СК России по ХМАО.
«Обвиняемый во время распития спиртного со своим знакомым по месту проживания обвиняемый приревновал сожительницу к гостю и нанес мужчине множественные удары кулаками по голове. Потерпевший скончался от полученных травм и их последствий. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщил окружной СК.
По данным следствия, мужчина ранее был судим. Он систематически избивал свою сожительницу. Из-за нее рецидивист поссорился с собутыльником и избил гостя. Потерпевший попал в больницу с тяжкими травмами и через несколько месяцев скончался в больнице. Обвиняемый находится под стражей.
Ранее URA.RU писало, что житель городского поселения Пойковский (Нефтеюганский район) устроил поножовщину на почве ревности. Он убил бывшую жену, ее сожителя и ранил соседа, который пытался предотвратить кровопролитие.
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