26 февраля 2024

Житель ХМАО устроил поножовщину на почве ревности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима Фото:

Житель городского поселения Пойковский (Нефтеюганский район) устроил поножовщину на почве ревности. Он убил бывшую жену, ее сожителя и ранил соседа, который пытался предотвратить кровопролитие. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.

«В ночь с 09 на 10 января 2023 года нетрезвый мужчина пришел в дом к своей бывшей супруге. На фоне длительного конфликта подсудимый взял в руки нож и нанес женщине, а также ее сожителю многочисленные удары по различным частям тела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте преступления», — сообщили в прокуратуре.

Затем мужчина тяжело ранил ножом соседа, который пытался помешать убийствам. Югорчанина осудили по трем статьям: убийство двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное проникновение в жилище. Суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчины устроили поножовщину из-за девушки. Суд назначил виновному условный срок.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель городского поселения Пойковский (Нефтеюганский район) устроил поножовщину на почве ревности. Он убил бывшую жену, ее сожителя и ранил соседа, который пытался предотвратить кровопролитие. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. «В ночь с 09 на 10 января 2023 года нетрезвый мужчина пришел в дом к своей бывшей супруге. На фоне длительного конфликта подсудимый взял в руки нож и нанес женщине, а также ее сожителю многочисленные удары по различным частям тела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте преступления», — сообщили в прокуратуре. Затем мужчина тяжело ранил ножом соседа, который пытался помешать убийствам. Югорчанина осудили по трем статьям: убийство двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное проникновение в жилище. Суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчины устроили поножовщину из-за девушки. Суд назначил виновному условный срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...