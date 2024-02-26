Житель ХМАО устроил поножовщину на почве ревности

Житель городского поселения Пойковский (Нефтеюганский район) устроил поножовщину на почве ревности. Он убил бывшую жену, ее сожителя и ранил соседа, который пытался предотвратить кровопролитие. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО.
«В ночь с 09 на 10 января 2023 года нетрезвый мужчина пришел в дом к своей бывшей супруге. На фоне длительного конфликта подсудимый взял в руки нож и нанес женщине, а также ее сожителю многочисленные удары по различным частям тела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте преступления», — сообщили в прокуратуре.
Затем мужчина тяжело ранил ножом соседа, который пытался помешать убийствам. Югорчанина осудили по трем статьям: убийство двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное проникновение в жилище. Суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мужчины устроили поножовщину из-за девушки. Суд назначил виновному условный срок.
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