26 мая 2025

Не доплыли: что помешало авантюре с первым сплавом на лодке под Екатеринбургом. Фото, видео

Под Екатеринбургом стартовал сезон сплавов по Исети
© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Исеть. Екатеринбург
Отдых на природе заставляет переключать голову с умственного труда на физический Фото:
новость из сюжета
Проверено на себе

С приходом теплой погоды все чаще на свердловских вокзалах можно увидеть туристов. Многие отправляются к горам и в природные парки, но, помимо пешеходного маршрута, можно освоить водный. Для этого нужна лишь лодка, весла, подходящая одежда и правильный маршрут. Журналист URA.RU проверил на себе, стоит ли отправляться в путешествие по Исети.

Правильный маршрут

К поездке мы готовились заранее: купили трехметровую лодку «Уфимка», нашли походный рюкзак и стали выбирать возможный маршрут нашего сплава. Первым делом выбор пал на реку Исеть: ее максимальная скорость течения составляет 1,8 км/ч. Возможных вариантов сплава было три: от Исетского озера до Верх-Исетского пруда, от Черноусово до порога Ревун или от Ревуна до Каменска-Уральского. Второй маршрут отмели сразу: опытные туристы писали, что в воде много мусора и есть пороги, которые могут повредить лодку, третий вариант тоже не подошел — для начала хотелось попробовать что-то поблизости.

Маршрут мы начали строить от Исетского озера, но путь сократили до поселка Палкино. Сделали это потому, что опыт путешествия на лодке будет впервые, неизвестно, как она себя поведет, и маршрут знаком нам лишь по чужим описаниям. Всего предстояло преодолеть около 15 км.

«Такой станции нет»

Добираться до Исетского озера решили на автобусе: от Северного автовокзала каждый час ходит маршрут 337 «Екатеринбург — Сагра». Нам нужна была остановка «Плотина» в Коптяках, но оказалось, что билеты до нее не продают — в базе у кассиров такая точка даже не отражается: «Такой станции нет», — повторяла кассир. Со второй попытки удалось выяснить, что можно купить билеты хотя бы до ССК «Весенний» (находится недалеко от нужного нам места).

Сплав по реке Исеть. Екатеринбург
От Северного автовокзала можно доехать до Плотины
Фото:

«Выйти на Плотине можно, попросив об этом шофера», — подсказал пожилой мужчина, стоявший за мной в очереди. Билет с местами на двоих обошелся в 218 рублей, впереди был путь до старта — на «Пазике». Завидев наш огромный рюкзак, в котором пряталась лодка, одна из пассажирок при посадке сказала: «Тут садятся, кто куда хочет». Самым подходящим местом в автобусе оказался последний ряд, там можно было не мешаться с нашим грузом. Хорошо, что мы решили ехать от автовокзала: по пути «Пазик» сделал несколько остановок в городе и пригороде, и постепенно салон начинал заполняться людьми под завязку.

Заветная «станция, которой нет» появилась примерно спустя 40 минут. Крикнув «шоферу», что нам пора выходить, вылезли из автобуса и направились к плотине. Навстречу сразу вышел усатый охранник: «Здесь спускаться нельзя, идите на правый берег Исети, там все стартуют». Бодрым шагом мы направились на нужную нам сторону.

Бодрый старт

И вот мы на месте: качаем лодку, надеваем поверх кроссовок мотобахилы, чтобы не мокли ноги, — на все про все ушло 15 минут. Запрыгиваем в лодку, но идет она туго — мешается трава. Еще пару движений, толчок от дна, и вот мы уже на середине Исети. Первое время боязно, и пробегают мысли: «Как двигаться в лодке так, чтобы ее не шатало? Как грести?» Спустя полчаса привыкаешь — течение несет, но очень медленно, постоянно нужно регулировать веслом направление лодки, чтобы не наткнуться на кусты.

В воде то и дело попадаются коряги, по берегам — пирс с заброшенным креслом (явно чье-то место силы), старенький пешеходный мост, железнодорожные пути, рыбаки. Мимо последних стараешься проплывать тихо, чтобы не спугнуть рыбу. С некоторыми успеваешь перекинуться парой фраз. «Ловит сегодня? — А мы не рыбачим, отдыхаем. — А у нас не клюет совсем».

Сплав по реке Исеть. Екатеринбург
В солнечную погоду любое путешествие дается легче
Фото:

Время во время сплава идет быстро: кажется, мы только отплыли от плотины, а уже прошел час. Первая остановка — поселок Гать. Пришвартоваться удалось быстро: пару крепких гребков, и вот мы на берегу. Тут же стоит мужчина и надувает моторную лодку. «Это вы откуда сплавляетесь? — От плотины. — Надо же. А я вот планирую до плотины, развернуться и до Верх-Исетского пруда, два часа прокатаюсь». Удивленно вскидываю бровь: мы гребли час, а наш новый знакомый планирует преодолеть расстояние в 15 км за два часа. «Если будет нужно, я вас подвезу», — говорит мужчина, садится в лодку, заводит мотор и улетает в сторону нашего старта.

Попиваем чай, рассуждаем, понадобиться ли нам помощь этого дружелюбного человека? Конечно, хотелось бы успеть на электричку, а не ехать на такси за 1500 рублей, но в свои силы верим. Сворачиваем нашу поляну, прыгаем в лодку и отправляемся в сторону озера Мелкое, которое вызывает опасения: говорят, что водоем действительно неглубокий, поэтому лодка может задевать дно, а еще по левую руку идут болота — главное, взять курс правее и не завязнуть в нем.

Что было дальше?

Река становится спокойнее, местами даже уже, чем была, на горизонте появляются болота. К обеду солнце начинает капитально припекать, но благо есть шапки и кепки. Грести становится нужно все чаще: Исеть так и норовит увести в кусты или к болоту, постепенно мои неокрепшие руки устают. Удивительно, но сотовая связь ловит, поэтому заглядываем в карту — до Палкино еще плыть и плыть, а время до электрички поджимает.

Во время этих разговоров появился тот самый мужчина с моторной лодкой. Его предложение помочь нам добраться до ближайшего населенного пункта с электричкой мы приняли. Прильнули к мягкому берегу, на выходе я немного увязла в илистом дне, но мотобахилы спасли. Тут же на небольшом островке, по которому стоит идти максимально аккуратно, начали сворачивать лодку. Запихнув ее в специальную сумку, разместив весла и доску в рюкзаке, мы закинули вещи на «борт» и с ветерком помчались в сторону Палкино.

Пересекая озеро Мелкое, стало понятно: на веслах мы приплыли бы в лучшем случае к десяти часам вечера. Расстояние от Плотины до финальной точки на деле оказалось гораздо длиннее, чем на карте. Просматривая маршрут перед отправкой, казалось, что расстояние совсем небольшое и преодолеем мы его за четыре часа, на деле на 6,7 км мы потратили около трех.

За 15 минут мы добрались до железнодорожного моста под Палкино. Небольшой отдых, рюкзак на плечо — меньше километра пешком до станции. Здесь такие же, как мы туристы, развалились на солнышке в ожидании электрички до Екатеринбурга. Полчаса ожидания, 80 рублей за проезд — и вот мы уже мчим в сторону уральской столицы.

Почему невыполненный план — это круто

Опыт водного путешествия вне туристической группы в целом оказался удачным. Мы смогли спокойно пройти по Исети, не встретили ни одного порога, насладились природой, отдохнули умом и запаслись воспоминаниями. Да, пройти все 15 км не удалось: немного просчитались с дистанцией и временем, но для первого раза есть повод гордиться: мы осмелились выйти из зоны комфорта.

И еще одна приятность бонусом: любое путешествие подтверждает, что мир полон добрых людей. Мы можем относиться друг к другу с опасением и неприязнью в давке, в борьбе за посадку на автобус в лютый мороз или длинных очередях, но на природе человек становится открытым и понимающим. Смол-токи с незнакомыми людьми, обмен опытом и выручка помогают любить туризм еще больше.

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С приходом теплой погоды все чаще на свердловских вокзалах можно увидеть туристов. Многие отправляются к горам и в природные парки, но, помимо пешеходного маршрута, можно освоить водный. Для этого нужна лишь лодка, весла, подходящая одежда и правильный маршрут. Журналист URA.RU проверил на себе, стоит ли отправляться в путешествие по Исети. К поездке мы готовились заранее: купили трехметровую лодку «Уфимка», нашли походный рюкзак и стали выбирать возможный маршрут нашего сплава. Первым делом выбор пал на реку Исеть: ее максимальная скорость течения составляет 1,8 км/ч. Возможных вариантов сплава было три: от Исетского озера до Верх-Исетского пруда, от Черноусово до порога Ревун или от Ревуна до Каменска-Уральского. Второй маршрут отмели сразу: опытные туристы писали, что в воде много мусора и есть пороги, которые могут повредить лодку, третий вариант тоже не подошел — для начала хотелось попробовать что-то поблизости. Маршрут мы начали строить от Исетского озера, но путь сократили до поселка Палкино. Сделали это потому, что опыт путешествия на лодке будет впервые, неизвестно, как она себя поведет, и маршрут знаком нам лишь по чужим описаниям. Всего предстояло преодолеть около 15 км. Добираться до Исетского озера решили на автобусе: от Северного автовокзала каждый час ходит маршрут 337 «Екатеринбург — Сагра». Нам нужна была остановка «Плотина» в Коптяках, но оказалось, что билеты до нее не продают — в базе у кассиров такая точка даже не отражается: «Такой станции нет», — повторяла кассир. Со второй попытки удалось выяснить, что можно купить билеты хотя бы до ССК «Весенний» (находится недалеко от нужного нам места). «Выйти на Плотине можно, попросив об этом шофера», — подсказал пожилой мужчина, стоявший за мной в очереди. Билет с местами на двоих обошелся в 218 рублей, впереди был путь до старта — на «Пазике». Завидев наш огромный рюкзак, в котором пряталась лодка, одна из пассажирок при посадке сказала: «Тут садятся, кто куда хочет». Самым подходящим местом в автобусе оказался последний ряд, там можно было не мешаться с нашим грузом. Хорошо, что мы решили ехать от автовокзала: по пути «Пазик» сделал несколько остановок в городе и пригороде, и постепенно салон начинал заполняться людьми под завязку. Заветная «станция, которой нет» появилась примерно спустя 40 минут. Крикнув «шоферу», что нам пора выходить, вылезли из автобуса и направились к плотине. Навстречу сразу вышел усатый охранник: «Здесь спускаться нельзя, идите на правый берег Исети, там все стартуют». Бодрым шагом мы направились на нужную нам сторону. И вот мы на месте: качаем лодку, надеваем поверх кроссовок мотобахилы, чтобы не мокли ноги, — на все про все ушло 15 минут. Запрыгиваем в лодку, но идет она туго — мешается трава. Еще пару движений, толчок от дна, и вот мы уже на середине Исети. Первое время боязно, и пробегают мысли: «Как двигаться в лодке так, чтобы ее не шатало? Как грести?» Спустя полчаса привыкаешь — течение несет, но очень медленно, постоянно нужно регулировать веслом направление лодки, чтобы не наткнуться на кусты. В воде то и дело попадаются коряги, по берегам — пирс с заброшенным креслом (явно чье-то место силы), старенький пешеходный мост, железнодорожные пути, рыбаки. Мимо последних стараешься проплывать тихо, чтобы не спугнуть рыбу. С некоторыми успеваешь перекинуться парой фраз. «Ловит сегодня? — А мы не рыбачим, отдыхаем. — А у нас не клюет совсем». Время во время сплава идет быстро: кажется, мы только отплыли от плотины, а уже прошел час. Первая остановка — поселок Гать. Пришвартоваться удалось быстро: пару крепких гребков, и вот мы на берегу. Тут же стоит мужчина и надувает моторную лодку. «Это вы откуда сплавляетесь? — От плотины. — Надо же. А я вот планирую до плотины, развернуться и до Верх-Исетского пруда, два часа прокатаюсь». Удивленно вскидываю бровь: мы гребли час, а наш новый знакомый планирует преодолеть расстояние в 15 км за два часа. «Если будет нужно, я вас подвезу», — говорит мужчина, садится в лодку, заводит мотор и улетает в сторону нашего старта. Попиваем чай, рассуждаем, понадобиться ли нам помощь этого дружелюбного человека? Конечно, хотелось бы успеть на электричку, а не ехать на такси за 1500 рублей, но в свои силы верим. Сворачиваем нашу поляну, прыгаем в лодку и отправляемся в сторону озера Мелкое, которое вызывает опасения: говорят, что водоем действительно неглубокий, поэтому лодка может задевать дно, а еще по левую руку идут болота — главное, взять курс правее и не завязнуть в нем. Река становится спокойнее, местами даже уже, чем была, на горизонте появляются болота. К обеду солнце начинает капитально припекать, но благо есть шапки и кепки. Грести становится нужно все чаще: Исеть так и норовит увести в кусты или к болоту, постепенно мои неокрепшие руки устают. Удивительно, но сотовая связь ловит, поэтому заглядываем в карту — до Палкино еще плыть и плыть, а время до электрички поджимает. Во время этих разговоров появился тот самый мужчина с моторной лодкой. Его предложение помочь нам добраться до ближайшего населенного пункта с электричкой мы приняли. Прильнули к мягкому берегу, на выходе я немного увязла в илистом дне, но мотобахилы спасли. Тут же на небольшом островке, по которому стоит идти максимально аккуратно, начали сворачивать лодку. Запихнув ее в специальную сумку, разместив весла и доску в рюкзаке, мы закинули вещи на «борт» и с ветерком помчались в сторону Палкино. Пересекая озеро Мелкое, стало понятно: на веслах мы приплыли бы в лучшем случае к десяти часам вечера. Расстояние от Плотины до финальной точки на деле оказалось гораздо длиннее, чем на карте. Просматривая маршрут перед отправкой, казалось, что расстояние совсем небольшое и преодолеем мы его за четыре часа, на деле на 6,7 км мы потратили около трех. За 15 минут мы добрались до железнодорожного моста под Палкино. Небольшой отдых, рюкзак на плечо — меньше километра пешком до станции. Здесь такие же, как мы туристы, развалились на солнышке в ожидании электрички до Екатеринбурга. Полчаса ожидания, 80 рублей за проезд — и вот мы уже мчим в сторону уральской столицы. Опыт водного путешествия вне туристической группы в целом оказался удачным. Мы смогли спокойно пройти по Исети, не встретили ни одного порога, насладились природой, отдохнули умом и запаслись воспоминаниями. Да, пройти все 15 км не удалось: немного просчитались с дистанцией и временем, но для первого раза есть повод гордиться: мы осмелились выйти из зоны комфорта.
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