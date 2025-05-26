Не доплыли: что помешало авантюре с первым сплавом на лодке под Екатеринбургом. Фото, видео

Под Екатеринбургом стартовал сезон сплавов по Исети

27 мая 2025 в 11:54 Размер текста - 17 +

Отдых на природе заставляет переключать голову с умственного труда на физический Фото: Екатерина Крылова © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе С приходом теплой погоды все чаще на свердловских вокзалах можно увидеть туристов. Многие отправляются к горам и в природные парки, но, помимо пешеходного маршрута, можно освоить водный. Для этого нужна лишь лодка, весла, подходящая одежда и правильный маршрут. Журналист URA.RU проверил на себе, стоит ли отправляться в путешествие по Исети. Правильный маршрут К поездке мы готовились заранее: купили трехметровую лодку «Уфимка», нашли походный рюкзак и стали выбирать возможный маршрут нашего сплава. Первым делом выбор пал на реку Исеть: ее максимальная скорость течения составляет 1,8 км/ч. Возможных вариантов сплава было три: от Исетского озера до Верх-Исетского пруда, от Черноусово до порога Ревун или от Ревуна до Каменска-Уральского. Второй маршрут отмели сразу: опытные туристы писали, что в воде много мусора и есть пороги, которые могут повредить лодку, третий вариант тоже не подошел — для начала хотелось попробовать что-то поблизости. Маршрут мы начали строить от Исетского озера, но путь сократили до поселка Палкино. Сделали это потому, что опыт путешествия на лодке будет впервые, неизвестно, как она себя поведет, и маршрут знаком нам лишь по чужим описаниям. Всего предстояло преодолеть около 15 км. «Такой станции нет» Добираться до Исетского озера решили на автобусе: от Северного автовокзала каждый час ходит маршрут 337 «Екатеринбург — Сагра». Нам нужна была остановка «Плотина» в Коптяках, но оказалось, что билеты до нее не продают — в базе у кассиров такая точка даже не отражается: «Такой станции нет», — повторяла кассир. Со второй попытки удалось выяснить, что можно купить билеты хотя бы до ССК «Весенний» (находится недалеко от нужного нам места). От Северного автовокзала можно доехать до Плотины Фото: Екатерина Крылова © URA.RU «Выйти на Плотине можно, попросив об этом шофера», — подсказал пожилой мужчина, стоявший за мной в очереди. Билет с местами на двоих обошелся в 218 рублей, впереди был путь до старта — на «Пазике». Завидев наш огромный рюкзак, в котором пряталась лодка, одна из пассажирок при посадке сказала: «Тут садятся, кто куда хочет». Самым подходящим местом в автобусе оказался последний ряд, там можно было не мешаться с нашим грузом. Хорошо, что мы решили ехать от автовокзала: по пути «Пазик» сделал несколько остановок в городе и пригороде, и постепенно салон начинал заполняться людьми под завязку. Заветная «станция, которой нет» появилась примерно спустя 40 минут. Крикнув «шоферу», что нам пора выходить, вылезли из автобуса и направились к плотине. Навстречу сразу вышел усатый охранник: «Здесь спускаться нельзя, идите на правый берег Исети, там все стартуют». Бодрым шагом мы направились на нужную нам сторону. Бодрый старт И вот мы на месте: качаем лодку, надеваем поверх кроссовок мотобахилы, чтобы не мокли ноги, — на все про все ушло 15 минут. Запрыгиваем в лодку, но идет она туго — мешается трава. Еще пару движений, толчок от дна, и вот мы уже на середине Исети. Первое время боязно, и пробегают мысли: «Как двигаться в лодке так, чтобы ее не шатало? Как грести?» Спустя полчаса привыкаешь — течение несет, но очень медленно, постоянно нужно регулировать веслом направление лодки, чтобы не наткнуться на кусты. В воде то и дело попадаются коряги, по берегам — пирс с заброшенным креслом (явно чье-то место силы), старенький пешеходный мост, железнодорожные пути, рыбаки. Мимо последних стараешься проплывать тихо, чтобы не спугнуть рыбу. С некоторыми успеваешь перекинуться парой фраз. «Ловит сегодня? — А мы не рыбачим, отдыхаем. — А у нас не клюет совсем». В солнечную погоду любое путешествие дается легче Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Время во время сплава идет быстро: кажется, мы только отплыли от плотины, а уже прошел час. Первая остановка — поселок Гать. Пришвартоваться удалось быстро: пару крепких гребков, и вот мы на берегу. Тут же стоит мужчина и надувает моторную лодку. «Это вы откуда сплавляетесь? — От плотины. — Надо же. А я вот планирую до плотины, развернуться и до Верх-Исетского пруда, два часа прокатаюсь». Удивленно вскидываю бровь: мы гребли час, а наш новый знакомый планирует преодолеть расстояние в 15 км за два часа. «Если будет нужно, я вас подвезу», — говорит мужчина, садится в лодку, заводит мотор и улетает в сторону нашего старта. Попиваем чай, рассуждаем, понадобиться ли нам помощь этого дружелюбного человека? Конечно, хотелось бы успеть на электричку, а не ехать на такси за 1500 рублей, но в свои силы верим. Сворачиваем нашу поляну, прыгаем в лодку и отправляемся в сторону озера Мелкое, которое вызывает опасения: говорят, что водоем действительно неглубокий, поэтому лодка может задевать дно, а еще по левую руку идут болота — главное, взять курс правее и не завязнуть в нем. Что было дальше? Река становится спокойнее, местами даже уже, чем была, на горизонте появляются болота. К обеду солнце начинает капитально припекать, но благо есть шапки и кепки. Грести становится нужно все чаще: Исеть так и норовит увести в кусты или к болоту, постепенно мои неокрепшие руки устают. Удивительно, но сотовая связь ловит, поэтому заглядываем в карту — до Палкино еще плыть и плыть, а время до электрички поджимает. Во время этих разговоров появился тот самый мужчина с моторной лодкой. Его предложение помочь нам добраться до ближайшего населенного пункта с электричкой мы приняли. Прильнули к мягкому берегу, на выходе я немного увязла в илистом дне, но мотобахилы спасли. Тут же на небольшом островке, по которому стоит идти максимально аккуратно, начали сворачивать лодку. Запихнув ее в специальную сумку, разместив весла и доску в рюкзаке, мы закинули вещи на «борт» и с ветерком помчались в сторону Палкино. Пересекая озеро Мелкое, стало понятно: на веслах мы приплыли бы в лучшем случае к десяти часам вечера. Расстояние от Плотины до финальной точки на деле оказалось гораздо длиннее, чем на карте. Просматривая маршрут перед отправкой, казалось, что расстояние совсем небольшое и преодолеем мы его за четыре часа, на деле на 6,7 км мы потратили около трех. За 15 минут мы добрались до железнодорожного моста под Палкино. Небольшой отдых, рюкзак на плечо — меньше километра пешком до станции. Здесь такие же, как мы туристы, развалились на солнышке в ожидании электрички до Екатеринбурга. Полчаса ожидания, 80 рублей за проезд — и вот мы уже мчим в сторону уральской столицы. Почему невыполненный план — это круто Опыт водного путешествия вне туристической группы в целом оказался удачным. Мы смогли спокойно пройти по Исети, не встретили ни одного порога, насладились природой, отдохнули умом и запаслись воспоминаниями. Да, пройти все 15 км не удалось: немного просчитались с дистанцией и временем, но для первого раза есть повод гордиться: мы осмелились выйти из зоны комфорта. И еще одна приятность бонусом: любое путешествие подтверждает, что мир полон добрых людей. Мы можем относиться друг к другу с опасением и неприязнью в давке, в борьбе за посадку на автобус в лютый мороз или длинных очередях, но на природе человек становится открытым и понимающим. Смол-токи с незнакомыми людьми, обмен опытом и выручка помогают любить туризм еще больше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С приходом теплой погоды все чаще на свердловских вокзалах можно увидеть туристов. Многие отправляются к горам и в природные парки, но, помимо пешеходного маршрута, можно освоить водный. Для этого нужна лишь лодка, весла, подходящая одежда и правильный маршрут. Журналист URA.RU проверил на себе, стоит ли отправляться в путешествие по Исети. К поездке мы готовились заранее: купили трехметровую лодку «Уфимка», нашли походный рюкзак и стали выбирать возможный маршрут нашего сплава. Первым делом выбор пал на реку Исеть: ее максимальная скорость течения составляет 1,8 км/ч. Возможных вариантов сплава было три: от Исетского озера до Верх-Исетского пруда, от Черноусово до порога Ревун или от Ревуна до Каменска-Уральского. Второй маршрут отмели сразу: опытные туристы писали, что в воде много мусора и есть пороги, которые могут повредить лодку, третий вариант тоже не подошел — для начала хотелось попробовать что-то поблизости. Маршрут мы начали строить от Исетского озера, но путь сократили до поселка Палкино. Сделали это потому, что опыт путешествия на лодке будет впервые, неизвестно, как она себя поведет, и маршрут знаком нам лишь по чужим описаниям. Всего предстояло преодолеть около 15 км. Добираться до Исетского озера решили на автобусе: от Северного автовокзала каждый час ходит маршрут 337 «Екатеринбург — Сагра». Нам нужна была остановка «Плотина» в Коптяках, но оказалось, что билеты до нее не продают — в базе у кассиров такая точка даже не отражается: «Такой станции нет», — повторяла кассир. Со второй попытки удалось выяснить, что можно купить билеты хотя бы до ССК «Весенний» (находится недалеко от нужного нам места). «Выйти на Плотине можно, попросив об этом шофера», — подсказал пожилой мужчина, стоявший за мной в очереди. Билет с местами на двоих обошелся в 218 рублей, впереди был путь до старта — на «Пазике». Завидев наш огромный рюкзак, в котором пряталась лодка, одна из пассажирок при посадке сказала: «Тут садятся, кто куда хочет». Самым подходящим местом в автобусе оказался последний ряд, там можно было не мешаться с нашим грузом. Хорошо, что мы решили ехать от автовокзала: по пути «Пазик» сделал несколько остановок в городе и пригороде, и постепенно салон начинал заполняться людьми под завязку. Заветная «станция, которой нет» появилась примерно спустя 40 минут. Крикнув «шоферу», что нам пора выходить, вылезли из автобуса и направились к плотине. Навстречу сразу вышел усатый охранник: «Здесь спускаться нельзя, идите на правый берег Исети, там все стартуют». Бодрым шагом мы направились на нужную нам сторону. И вот мы на месте: качаем лодку, надеваем поверх кроссовок мотобахилы, чтобы не мокли ноги, — на все про все ушло 15 минут. Запрыгиваем в лодку, но идет она туго — мешается трава. Еще пару движений, толчок от дна, и вот мы уже на середине Исети. Первое время боязно, и пробегают мысли: «Как двигаться в лодке так, чтобы ее не шатало? Как грести?» Спустя полчаса привыкаешь — течение несет, но очень медленно, постоянно нужно регулировать веслом направление лодки, чтобы не наткнуться на кусты. В воде то и дело попадаются коряги, по берегам — пирс с заброшенным креслом (явно чье-то место силы), старенький пешеходный мост, железнодорожные пути, рыбаки. Мимо последних стараешься проплывать тихо, чтобы не спугнуть рыбу. С некоторыми успеваешь перекинуться парой фраз. «Ловит сегодня? — А мы не рыбачим, отдыхаем. — А у нас не клюет совсем». Время во время сплава идет быстро: кажется, мы только отплыли от плотины, а уже прошел час. Первая остановка — поселок Гать. Пришвартоваться удалось быстро: пару крепких гребков, и вот мы на берегу. Тут же стоит мужчина и надувает моторную лодку. «Это вы откуда сплавляетесь? — От плотины. — Надо же. А я вот планирую до плотины, развернуться и до Верх-Исетского пруда, два часа прокатаюсь». Удивленно вскидываю бровь: мы гребли час, а наш новый знакомый планирует преодолеть расстояние в 15 км за два часа. «Если будет нужно, я вас подвезу», — говорит мужчина, садится в лодку, заводит мотор и улетает в сторону нашего старта. Попиваем чай, рассуждаем, понадобиться ли нам помощь этого дружелюбного человека? Конечно, хотелось бы успеть на электричку, а не ехать на такси за 1500 рублей, но в свои силы верим. Сворачиваем нашу поляну, прыгаем в лодку и отправляемся в сторону озера Мелкое, которое вызывает опасения: говорят, что водоем действительно неглубокий, поэтому лодка может задевать дно, а еще по левую руку идут болота — главное, взять курс правее и не завязнуть в нем. Река становится спокойнее, местами даже уже, чем была, на горизонте появляются болота. К обеду солнце начинает капитально припекать, но благо есть шапки и кепки. Грести становится нужно все чаще: Исеть так и норовит увести в кусты или к болоту, постепенно мои неокрепшие руки устают. Удивительно, но сотовая связь ловит, поэтому заглядываем в карту — до Палкино еще плыть и плыть, а время до электрички поджимает. Во время этих разговоров появился тот самый мужчина с моторной лодкой. Его предложение помочь нам добраться до ближайшего населенного пункта с электричкой мы приняли. Прильнули к мягкому берегу, на выходе я немного увязла в илистом дне, но мотобахилы спасли. Тут же на небольшом островке, по которому стоит идти максимально аккуратно, начали сворачивать лодку. Запихнув ее в специальную сумку, разместив весла и доску в рюкзаке, мы закинули вещи на «борт» и с ветерком помчались в сторону Палкино. Пересекая озеро Мелкое, стало понятно: на веслах мы приплыли бы в лучшем случае к десяти часам вечера. Расстояние от Плотины до финальной точки на деле оказалось гораздо длиннее, чем на карте. Просматривая маршрут перед отправкой, казалось, что расстояние совсем небольшое и преодолеем мы его за четыре часа, на деле на 6,7 км мы потратили около трех. За 15 минут мы добрались до железнодорожного моста под Палкино. Небольшой отдых, рюкзак на плечо — меньше километра пешком до станции. Здесь такие же, как мы туристы, развалились на солнышке в ожидании электрички до Екатеринбурга. Полчаса ожидания, 80 рублей за проезд — и вот мы уже мчим в сторону уральской столицы. Опыт водного путешествия вне туристической группы в целом оказался удачным. Мы смогли спокойно пройти по Исети, не встретили ни одного порога, насладились природой, отдохнули умом и запаслись воспоминаниями. Да, пройти все 15 км не удалось: немного просчитались с дистанцией и временем, но для первого раза есть повод гордиться: мы осмелились выйти из зоны комфорта.