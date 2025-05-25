25 мая 2025

Тюменцы заплатят миллионы за нарушение требований противопожарного режима

В Тюменской области поймали более 250 нарушителей противопожарного режима
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области временно запретили готовить пищу на открытом огне
В Тюменской области временно запретили готовить пищу на открытом огне Фото:

С апреля за нарушение требований особого противопожарного режима в Тюменской области наказаны 263 человека, им были выписаны штрафы на общую сумму более семи миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Со дня введения особого противопожарного режима на территории Тюменской области сотрудниками главного управления уже выявлены и привлечены к административной ответственности 263 лица, допустивших нарушения требований пожарной безопасности, из них граждан — 156, должностных лиц — 100, юридических лиц — семь. Наложено штрафов на общую сумму более семи млн рублей», — пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Там добавили, что чаще всего тюменцев штрафовали за несвоевременную уборку мусора и сухой травы на земельных участках, а также за разведение открытого огня. В МЧС уточнили, что на территории региона постоянно проходят рейды по выявлению нарушителей.

Особый противопожарный режим в Тюменской области введен с 1 апреля. Во время его действия жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разжигать костры и жечь мусор, а также пользоваться пиротехникой.

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С апреля за нарушение требований особого противопожарного режима в Тюменской области наказаны 263 человека, им были выписаны штрафы на общую сумму более семи миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «Со дня введения особого противопожарного режима на территории Тюменской области сотрудниками главного управления уже выявлены и привлечены к административной ответственности 263 лица, допустивших нарушения требований пожарной безопасности, из них граждан — 156, должностных лиц — 100, юридических лиц — семь. Наложено штрафов на общую сумму более семи млн рублей», — пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Там добавили, что чаще всего тюменцев штрафовали за несвоевременную уборку мусора и сухой травы на земельных участках, а также за разведение открытого огня. В МЧС уточнили, что на территории региона постоянно проходят рейды по выявлению нарушителей. Особый противопожарный режим в Тюменской области введен с 1 апреля. Во время его действия жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разжигать костры и жечь мусор, а также пользоваться пиротехникой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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