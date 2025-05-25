Свердловского авторитета допрашивали по делу о похищении за 12 лет до ареста

26 мая 2025 в 12:49 Размер текста - 17 +

12 лет назад претензий к Горшунову не возникало Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета На Рублевке задержан екатеринбургский авторитет Горшунов Силовики в 2013 году уже допрашивали бывшего участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Сергея Горшунова по делу о похищении Юрия Чуприянова. Тогда Горшунова отпустили, претензий к нему не возникло, сказал его адвокат Сурен Саргсян во время апелляции в облсуде, передает корреспондент URA.RU. «С 2013-го года по этому делу он был допрошен в качестве свидетеля. Действительно, к нему никаких претензий не было. В розыске он не находился, проживал со своей семьей, трудился», — заявил Саргсян. Он попросил отпустить своего доверителя из следственного изолятора. «Для него в Екатеринбурге подобрали квартиру, ее оплатили. Поэтому попросил бы освободить его из-под стражи, избрать, к примеру, домашний арест», — добавил защитник. О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики поймали его в коттедже на московской Рублевке. Его доставили в Екатеринбург и предъявили обвинение в похищении и убийстве Чуприянова — бывшего головореза группировки «Центр». Свою вину фигурант отрицает. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики в 2013 году уже допрашивали бывшего участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Сергея Горшунова по делу о похищении Юрия Чуприянова. Тогда Горшунова отпустили, претензий к нему не возникло, сказал его адвокат Сурен Саргсян во время апелляции в облсуде, передает корреспондент URA.RU. «С 2013-го года по этому делу он был допрошен в качестве свидетеля. Действительно, к нему никаких претензий не было. В розыске он не находился, проживал со своей семьей, трудился», — заявил Саргсян. Он попросил отпустить своего доверителя из следственного изолятора. «Для него в Екатеринбурге подобрали квартиру, ее оплатили. Поэтому попросил бы освободить его из-под стражи, избрать, к примеру, домашний арест», — добавил защитник. О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики поймали его в коттедже на московской Рублевке. Его доставили в Екатеринбург и предъявили обвинение в похищении и убийстве Чуприянова — бывшего головореза группировки «Центр». Свою вину фигурант отрицает. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.