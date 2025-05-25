25 мая 2025

Свердловского авторитета допрашивали по делу о похищении за 12 лет до ареста

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Мера пресечения Сергею Горшунову в Ленинском районном суде. Екатеринбург , горшунов сергей
12 лет назад претензий к Горшунову не возникало Фото:
новость из сюжета
На Рублевке задержан екатеринбургский авторитет Горшунов

Силовики в 2013 году уже допрашивали бывшего участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Сергея Горшунова по делу о похищении Юрия Чуприянова. Тогда Горшунова отпустили, претензий к нему не возникло, сказал его адвокат Сурен Саргсян во время апелляции в облсуде, передает корреспондент URA.RU.

«С 2013-го года по этому делу он был допрошен в качестве свидетеля. Действительно, к нему никаких претензий не было. В розыске он не находился, проживал со своей семьей, трудился», — заявил Саргсян.

Он попросил отпустить своего доверителя из следственного изолятора. «Для него в Екатеринбурге подобрали квартиру, ее оплатили. Поэтому попросил бы освободить его из-под стражи, избрать, к примеру, домашний арест», — добавил защитник.

О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики поймали его в коттедже на московской Рублевке. Его доставили в Екатеринбург и предъявили обвинение в похищении и убийстве Чуприянова — бывшего головореза группировки «Центр». Свою вину фигурант отрицает. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

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Силовики в 2013 году уже допрашивали бывшего участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Сергея Горшунова по делу о похищении Юрия Чуприянова. Тогда Горшунова отпустили, претензий к нему не возникло, сказал его адвокат Сурен Саргсян во время апелляции в облсуде, передает корреспондент URA.RU. «С 2013-го года по этому делу он был допрошен в качестве свидетеля. Действительно, к нему никаких претензий не было. В розыске он не находился, проживал со своей семьей, трудился», — заявил Саргсян. Он попросил отпустить своего доверителя из следственного изолятора. «Для него в Екатеринбурге подобрали квартиру, ее оплатили. Поэтому попросил бы освободить его из-под стражи, избрать, к примеру, домашний арест», — добавил защитник. О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики поймали его в коттедже на московской Рублевке. Его доставили в Екатеринбург и предъявили обвинение в похищении и убийстве Чуприянова — бывшего головореза группировки «Центр». Свою вину фигурант отрицает. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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